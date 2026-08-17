''Río Negro Suena'' abrió una convocatoria para músicos rionegrinos.

La Secretaría de Cultura de Río Negro puso en marcha un programa destinado a fortalecer y profesionalizar proyectos musicales y ampliar las posibilidades de difusión de artistas de la provincia.

Para acompañar a quienes crean, interpretan y preservan ese patrimonio, la Secretaría de Cultura impulsa a '' Río Negro Suena'' , un programa que impulsa el desarrollo de la música rionegrina en sus distintas expresiones.

A través de una mirada federal, acompaña a músicos y músicas en distintas etapas de sus proyectos, promueve la creación y producción de nuevas obras, preserva el patrimonio musical de las comunidades y amplía los espacios de difusión para que la música de Río Negro llegue a más públicos.

Su principal objetivo es fortalecer el ecosistema musical de la provincia, generando oportunidades para el desarrollo artístico, impulsando la profesionalización de proyectos musicales, poniendo en valor el patrimonio sonoro rionegrino y promoviendo una mayor circulación y visibilidad de la producción local.

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Tres líneas de acción complementarias

El programa se organiza en tres líneas de acción complementarias:

Laboratorio de Proyectos Musicales: destinado a solistas, dúos y bandas con composiciones originales que buscan fortalecer y profesionalizar sus proyectos mediante instancias de formación, preproducción, grabación en estudios profesionales y realización de una producción audiovisual. Podrán postularse solistas o proyectos musicales que cumplan con la acreditación de una residencia mínima de dos (2) años en la región por la cual se postulan (mediante DNI). Además deberán ser mayores de 18 años y las obras presentadas deben ser originales (propias) o contar con las autorizaciones correspondientes. No se aceptarán bandas de covers o tributo .

Respecto de la selección de proyectos, se elegirá un (1) proyecto musical por cada una de las seis regiones de la provincia, totalizando seis (6) proyectos: región Andina, Sur, Alto valle, Valle Medio, Alto Valle Este y región Atlántica.

Los proyectos que pasen la instancia de selección accederá a la grabación, mezcla y masterización profesional de una (1) canción y la realización del proceso en un estudio de grabación contratado por la Secretaría de Cultura.

Cancionero Rionegrino , una iniciativa orientada a identificar, documentar y registrar canciones que forman parte de la memoria colectiva de las comunidades, contribuyendo a preservar el patrimonio musical de la provincia.

, una iniciativa orientada a identificar, documentar y registrar canciones que forman parte de la memoria colectiva de las comunidades, contribuyendo a preservar el patrimonio musical de la provincia. Playlist / Catálogo Digital, una vidriera institucional que reúne y difunde la producción de artistas rionegrinos, con representación de las seis regiones de la provincia y de la diversidad de su escena musical.

A través de estas líneas de acción, Río Negro Suena busca:

Fortalecer el desarrollo profesional de músicos y músicas

Incentivar la creación de nuevas obras

Preservar la memoria musical de la provincia

Ampliar las oportunidades de difusión y circulación de la música rionegrina.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de septiembre de 2026 y podrán participar solistas, dúos y bandas con obras de autoría propia que residan en cualquiera de las seis regiones de Río Negro.

El reglamento y las fichas de inscripción se encuentran disponibles en: cultura.rionegro.gov.ar.