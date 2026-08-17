El Ministerio de Salud de Río Negro lanzó una convocatoria dirigida a profesionales de todo el país para cubrir cargos en Cirugía General y Ginecología dentro de la red de hospitales públicos provinciales.

Río Negro convoca a profesionales de la salud para hospitales públicos.

Con el objetivo de reforzar la atención médica en el sistema sanitario provincial, el Ministerio de Salud de Río Negro lanzó una convocatoria nacional para sumar nuevos médicos. La búsqueda está centrada en profesionales de Cirugía General y Ginecología que deseen incorporarse al personal de la red de hospitales públicos rionegrinos.

Desde la cartera sanitaria provincial invitaron a profesionales de todo el país a postularse y formar parte de equipos comprometidos con la salud pública , al tiempo que ofrecen la posibilidad de desarrollar su trayectoria profesional en distintas localidades de Río Negro.

Las personas interesadas pueden realizar consultas y enviar su currículum vitae al correo electrónico: [email protected] .

También se encuentra disponible información adicional sobre la convocatoria y el proceso de postulación a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud de Río Negro.

La iniciativa busca incorporar nuevos profesionales para continuar fortaleciendo la atención y la cobertura del sistema público de salud provincial.

Nuevas reglas para el uso de celulares en quirófanos de Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto reglamentario de la Ley 5872, que establece criterios claros para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles dentro de las áreas quirúrgicas de toda la provincia.

La regulación alcanza a hospitales públicos, clínicas y demás establecimientos que realicen intervenciones quirúrgicas, y apunta principalmente a proteger al paciente, reducir riesgos sanitarios y preservar las condiciones necesarias dentro de estos espacios.

Restricciones para garantizar una atención plena

La nueva normativa limita el uso personal de celulares durante las intervenciones y establece restricciones sobre llamadas, mensajes, redes sociales y registro de imágenes o sonidos que no tengan autorización.

Al mismo tiempo, reconoce que la tecnología también es una herramienta de trabajo. Por eso contempla su utilización cuando resulte necesaria para consultar información médica, acceder a protocolos, atender una situación de emergencia o comunicarse por cuestiones directamente relacionadas con la atención del paciente.

Los establecimientos deberán adecuar sus procedimientos internos para ordenar el ingreso, utilización, limpieza y desinfección de estos dispositivos.

Con esta reglamentación, Río Negro incorpora reglas comunes para todo el sistema sanitario y suma una nueva medida orientada a mejorar la seguridad y la calidad de atención.