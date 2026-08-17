Dique Ballester: abren sus compuertas y arranca el riego en el Valle.

La apertura está previstapara este martes 18 de agosto y en consecuencia se activará el funcionamiento el sistema de canales que abastece las chacras del Alto Valle.

La temporada de riego 2026-2027en el Alto Valle quedará oficialmente abierta desde este martes 18 a las 10 de la mañana con la apertura de compuertas del Dique Ingeniero Ballester

La fecha fue confirmada formalmente luego de una exhaustiva evaluación de los trabajos que se vienen realizando en distintos sectores del sistema de riego. Con la apertura comenzará el ingreso de agua al canal principal, que posteriormente se irá distribuyendo por la extensa red de canales secundarios y terciarios de la región.

Es el curso del agua el que determina el tiempo que tardará el agua en llegar a las distintas localidades que integran el Alto Valle Este por lo que se estima que tardará de tres a cuatro días. Esto significa que el próximo fin de semana ya podrán verse los canales activos. El llenado continuará de manera gradual y se prevé que en alrededor de una semana a diez días el sistema alcance su nivel.

El Dique Ingeniero Ballester permite derivar el agua hacia el canal principal del sistema de riego del Alto Valle. Este canal tiene una extensión aproximada de 130 kilómetros y a lo largo de su recorrido alimenta una red de canales secundarios y terciarios destinada al abastecimiento de las áreas productivas.

Durante el invierno, el corte del suministro permite realizar tareas de mantenimiento, limpieza y reparación en la infraestructura. El avance de esos trabajos fue evaluado antes de confirmar el comienzo de la nueva temporada.

Un eslabón clave para la economía regional

El Dique Ballester representa la piedra angular del desarrollo agrícola de la región. Desde la toma de agua ubicada en Barda del Medio, el canal principal se extiende a lo largo de aproximadamente 130 kilómetros, abasteciendo a la faja productiva que se despliega de oeste a este hasta alcanzar las zonas de Villa Regina y Chichinales.

Durante la pausa invernal, el flujo de agua se interrumpe de manera total para permitir acondicionar las soleras, desembancar sectores críticos y reparar compuertas y empadronamientos. La reanudación del servicio reactiva la arteria vital de la fruticultura valletana en vísperas del brote primaveral de frutales de pepita y carozo.

Dique Ballester: 116 años de una obra emblemática del Alto Valle

El Dique Ingeniero Ballester es una obra emblemática en Río Negro, cuya construcción comenzó el 1 de enero de 1910 y, con el paso del tiempo, ha sido una pieza fundamental para el desarrollo de la región. Hoy se conmemora la colocación de su piedra fundamental.

El dique se construyó para regular el caudal del río Neuquén, permitiendo el desarrollo del sistema integral de riego del Alto Valle del Río Negro y del Valle Inferior del río Neuquén, lo cual facilitó la expansión de la producción agrícola en la región. Continúa siendo fundamental para el sistema de riego del Alto Valle, permitiendo la producción de sus emblemáticas peras y manzanas, entre otras.

El dique cuenta con 17 compuertas que atraviesan el río de margen a margen, cada una de 20 metros de ancho, separadas por 16 pilares de hormigón armado y dos estribos en cada extremo. Los pilares tienen tres metros de ancho, sumando un largo total de 420 metros sin contar las rampas.