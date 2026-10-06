Pidieron declarar culpable a Agustín Morales por el homicidio de Agustín Troncoso

La Fiscalía y la Querella reclamaron su culpabilidad. El abogado del acusado alegó que actuó en "exceso en legítima defensa". El próximo viernes 9 se conocerá el veredicto.

Agustín Morales, el acusado de haber asesinado de una puñalada a Agustín Troncoso, en un hecho ocurrido a fines del año pasado en la zona de Costa Norte.

Se realizó este martes la audiencia de alegatos de clausura del juicio oral y público entablado a Agustín Ricardo Morales , acusado de haber asesinado de una puñalada a Agustín Nicolás Troncoso , hecho ocurrido el 7 de diciembre del año pasado en el barrio 2 de Agosto, aledaño a Costa Norte, en Cipolletti.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Martín Pezzetta , solicitó al tribunal integrado por Agustina Bagniole, María Florencia Caruso y Guillermo Merlo, que declare culpable a Morales por el delito de homicidio simple, que tiene una pena prevista de entre 8 y 25 años de prisión.

Pezzetta indicó que los testimonios escuchados durante el juicio, realizado durante tres jornadas en las que declararon cerca de 15 testigos, confirmaron la teoría del caso que trabajó la parte acusadora, dando cuenta de que el imputado “estaba desubicado en el lugar y que se sumó a un encuentro en el que no estaba previsto”.

“La víctima (que entonces tenía solo 26 años de edad) se quería ir a su casa, tenía que trabajar al otro día, y por eso le pidió al imputado que se baje de su auto, porque se quería ir a descansar. El acusado no se quería bajar y por eso empezó un conflicto. Lo que declaró el imputado no coincide con la prueba objetiva. Lo que coincide es que lo hirió con un cuchillo, lo escondió en su mochila y escapó del lugar”, indicó el fiscal.

Detalló además la actitud del acusado tras la agresión, donde no solo escapó, sino que tampoco se presentó en una comisaría. “Lo tuvo que buscar la policía. ¿A qué le tenía miedo? A lo que tiene que ocurrir acá: que lo declaren culpable de homicidio. Esa es la consecuencia para cualquier ciudadano que mata a una persona”, afirmó Pezzetta.

El abogado querellante Saúl Lucas Domigual, en representación de la familia de la víctima, expresó que la muerte de Agustín no fue el resultado de una pelea, sino de una decisión. “Una decisión que tomó el imputado, una decisión consciente. Esto quedó demostrado en el juicio. El exceso en la legítima defensa es el intento insostenible de justificar un homicidio”, expresó.

Para la defensa fue "exceso en legítima defensa"

Por su parte, el abogado particular del acusado, Miguel Ángel Ceballos Díaz, quien sostuvo desde el inicio del debate que el hecho ocurrió “en exceso de legítima defensa” porque resistió un ataque, alegó que la fiscalía no pudo probar su teoría del caso porque los testigos no aportaron la información que pretendían.

“No lograron comprobar cómo ocurrieron las cosas. Mi asistido no tuvo la intención de matarlo; dijo que se anticipó a agarrar el cuchillo en medio de un forcejeo”, expresó.

Agregó que, si bien no es inocente, la calificación penal de homicidio simple no pudo ser probada en el debate.

«Al no tener claridad sobre qué fue lo que pasó, corresponde aplicar una calificación menor ante la duda. Se debe declarar la absolución por el principio de congruencia, y de forma subsidiaria brindar una calificación más beneficiosa, como el exceso en la legítima defensa”, finalizó.

El tribunal informó que dará a conocer su veredicto el día viernes 9 de octubre a las 11:30, en una audiencia presencial.

Cómo fue el hecho

Según la fiscalía el hecho tuvo lugar el 7 de diciembre de 2025 alrededor de las 23:20 horas en inmediaciones de la calle Los Horneros, en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti.

Horas antes Troncoso había llegado al barrio en su auto Chevrolet Corsa para visitar a su amigo Ignacio Bessi, testigo fundamental para la causa, con quien se había reunido para pasar la tarde juntos en el río. Cuando estaban en la costa apareció Morales, conocido de Bessi, y se sumó al encuentro. Posteriormente el amigo los invitó a mirar el partido de Boca-Racing a su casa, donde continuaron consumiendo alcohol. Sin embargo, Morales se retiró y al rato Bessi con su amigo Troncoso salieron a comprar a una despensa del barrio.

En ese lugar se volvieron a encontrar con Morales, pero no fue fortuito. Bessi lo había llamado antes para comprarle “sustancias”, admitió.

Se juntaron los tres nuevamente y salieron en el auto de Troncoso, donde siguieron bebiendo cerveza y consumiendo cocaína. Pero aclaró que la víctima no tomaba drogas porque había entrado a trabajar en una empresa (de distribución y logística radicada en Cipolletti), y le hacían análisis para detectar estupefacientes.

Agustín Troncoso era neuquino y había cursado sus estudios en la EPET 8.

Como se había hecho tarde le pidieron a Morales que se bajara, que se querían ir. Ese fue el principio de la discusión. Morales no se quería bajar. En un momento, molesto, Troncoso se bajó del auto y lo mismo hizo Morales. Y ahí se trenzaron a golpes.

Durante esa confrontación, la persona imputada habría extraído de entre sus prendas un cuchillo, con el cual lesionó a la víctima en la zona de la axila derecha. Esa herida afectó una zona vital y provocó la muerte de Troncoso en el lugar en no más de 15 segundos.

Tras el ataque, el imputado se retiró del sitio, mientras que la víctima quedó tendida en la vía pública sin signos vitales, acompañado por su amigo Bessi.

El acusado fue detenido en enero del 2026, luego de permanecer cerca de un mes prófugo, se le formularon cargos y quedó detenido en prisión preventiva, condición en la que llegó al juicio.

“Mi intención no fue matar”

En una de las audiencias del debate declaró el acusado Morales, quien no niega haber cometido el hecho, aunque insistió en que fue una reacción de defensa. Dijo que cuando estalló el altercado arriba del coche, Troncoso le dijo “bajate porque te la doy”, y le dio una trompada.

Reconoció que se bajaron y se trenzaron a golpes, y que Troncoso llevaba un cuchillo en la cintura, que se le cayó en la pelea. Aseguró que él levantó el puñal, en el momento en que la víctima se abalanzó sobre él y que “ahí pasó lo que pasó”.

“Mi intención no fue matar”, aseguró. Enfatizó que actuó impulsado por su “instinto” y que “lo primerió”. El fiscal Pezzetta cuestionó la versión del acusado, dado que no estuvo sustentada por las pruebas reunidas. Sostuvo que el cuchillo lo llevaba Morales y que tras el ataque se lo llevó dentro de una mochila. El puñal utilizado en el crimen nunca fue encontrado.