Lo acusan de tapar un desagüe de Cipolletti que evita inundaciones: la trama que se revela detrás

Le formularon cargos por segunda vez en pocos días. Lo acusan de ingresar a un predio sin permiso y utilizar maquinaria pesada para tapar un desagüe.

Un hombre está acusado de remover material en un predio municipal de Cinco Esquinas y obstruir un desagüe clave para evitar inundaciones. Foto: archivo.

Un hombre fue imputado por haber obstruido un desagüe ubicado en el paraje Cinco Esquinas , ubicado en la zona rural al noreste de Cipolletti, en proximidades del río Neuquén . La maniobra se produjo a principios de este año en un predio del Departamento Provincial de Aguas ( DPA ) cedido al Municipio local.

Según expuso el fiscal Diego Vázquez en la audiencia de formulación de cargos realizada este último lunes, el sospechoso utilizó maquinaria pesada para remover el suelo y extraer material, pero con ese movimiento además obstruyó un desagüe de alivio que tiene por objetivo drenar el agua para evitar inundaciones por eventuales crecidas del río.

El delito que le enrostran al sujeto es “turbación de la posesión y daño”. La acusación le atribuye haber realizado actos de disposición no autorizados entre el 24 y el 25 de enero de 2026 en un inmueble municipal. El hombre habría ingresado al predio tras violentar un candado de una tranquera para luego extraer ripio y material forestal.

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Con este accionar, el acusado “alteró las condiciones naturales del terreno, afectó el funcionamiento del sistema pluvial y generó un riesgo ambiental en los sectores aledaños, turbando de forma directa el ejercicio de la posesión que detenta el municipio sobre el predio”, destacó Vázquez en la formulación de cargos.

Para sustentar la formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal presentó las denuncias penales radicadas por la Dirección de Protección Civil, actas contravencionales, testimonios de funcionarios municipales y efectivos policiales del Destacamento 168º de Ferri, junto con registros fotográficos y de video que documentan los daños.

Pero además el fiscal informó en la audiencia que hace unas dos semanas le formularon cargos al mismo hombre, por un hecho de similares características, y que en el marco de ese legajo se dispusieron medidas protectorias que se encuentran vigentes.

El defensor particular que asistió al imputado no presentó objeciones a los hechos relatados ni a la calificación penal propuesta.

Luego de escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Porqué hace lo que hace

La insistencia del acusado por ingresar a la fuerza al terreno está vinculada a un reclamo por la pertenencia del inmueble. Él dice que es de su propiedad, pero no tendría documentación para sostener esa pretensión.

Vázquez sostuvo que hay un decreto provincial y un expediente administrativo que acredita que el predio es del DPA y que fue cedido al Municipio de Cipolletti. El fiscal sostuvo que, en todo caso, el hombre debería presentarse a la Justicia para requerir la propiedad por las vías correspondientes. Hace dos semanas también lo imputaron por intentar interrumpir la posesión municipal y efectuar obras de emparejamiento y la extracción del material natural que produjo la obturación del cauce del canal.

Los incidentes se producen justo en momentos en que los pronósticos meteorológicos señalan que se registrarán varios días de intensas lluvias, lo que podría elevar el nivel de las aguas e incrementar el riesgo de inundaciones, por lo que el desagüe sería clave para facilitar el escurrimiento.