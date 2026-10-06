Caso Kevin Hernández: los detalles del informe sobre el cuerpo hallado en el cementerio.

Lo informó este martes el Ministerio Público Fiscal a la familia. La Fiscalía trabaja por estas horas en el traslado del cuerpo.

El Ministerio Público Fiscal informó hoy a la familia de Kevin Hernández que los estudios realizados por el Laboratorio Regional de Genética Forense confirmaron formalmente que los restos hallados el 10 de septiembre en inmediaciones del cementerio de Lamarque corresponden al joven. La pericia de ADN, que también le envió a la querella, determinó una compatibilidad del 99,9 % con la información genética aportada por su madre. La Fiscalía trabaja por estas horas en el traslado del cuerpo para su entrega a la familia.

La fiscal del caso, Analía Alvarez , se comunicó con la madre y la pareja de Kevin apenas recibió los resultados de las pericias científicas. En el marco de la investigación, ayer se realizó una pericia con luces forenses sobre las prendas de vestir recogidas, cuyos resultados dieron lugar a nuevas medidas.

Continúan pendientes los resultados de la pericia histopatológica, a cargo de un laboratorio de la provincia de Chubut , y de la pericia entomológica, que se realizará en un laboratorio perteneciente a la Universidad Nacional de Río Negro . Esta semana también se efectuó una nueva pericia con luces forenses y se realizará un estudio de sedimentación, necesario a partir de los resultados obtenidos en el análisis efectuado sobre las prendas que tenía el cuerpo.

A partir del hallazgo del cuerpo, producido el 9 de septiembre las fiscalía trabajó coordinando las primeras medidas. Dispuso en ese sentido la intervención de la Unidad Operativa para la Investigación, el Gabinete de Criminalística, personal policial y la Unidad de Reconstrucción del Ministerio Público.

En aquel momento se efectuó un escaneo del sector y se mantuvo comunicación con el organismo de riego para detener el paso del agua. Los restos fueron trasladados a General Roca para su evaluación por parte del equipo forense, mientras se entrevistó a la persona que realizó el hallazgo.

El 23 de septiembre, en el Gabinete de Criminalística, se concretó el reconocimiento de prendas con participación de la familia. Además, profesionales del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial realizaron la autopsia e identificaron tatuajes en los brazos. Debido al estado de descomposición, no fue posible obtener huellas dactilares, por lo que la certeza científica de la identidad quedó supeditada al estudio de ADN, cuyo resultado positivo se conoció este 6 de octubre.

La Policía de Río Negro sumó junto a la Prefectura Naval Argentina, rastrillajes en zonas ampliadas entre Lamarque y Pomona. Gentileza

Un operativo complejo

Desde el inicio de la investigación, el Ministerio Público Fiscal concretó trece allanamientos y más de cincuenta entrevistas destinadas a verificar cada dato incorporado. Se articuló el trabajo con la DDI de Patagones, las policías de San Javier, Viedma y Conesa y el 911 para el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad. También se recibió al intendente local para responder sus consultas y se mantuvo contacto con las autoridades municipales.

El despliegue territorial incluyó operativos con Prefectura, Bomberos, Policía Montada, Brigada Rural, equipos de canes y drones. Se realizaron rastrillajes en la totalidad de los desagües de residuos cloacales de Lamarque y se relevaron a pie los puestos ubicados entre la localidad y la zona de “El Solito”, a partir de testimonios recabados durante la investigación.

En el plano técnico, se peritaron dos automóviles secuestrados y se dispuso que cada elemento incautado fuera exhibido previamente a la madre y a la pareja para su eventual reconocimiento antes de avanzar con las pericias formales.

Durante todo el proceso se mantuvo contacto con la familia, integrada por los padres, tías y la pareja del joven. Se realizaron reuniones periódicas encabezadas por la Fiscal Jefe, con visitas semanales, y encuentros con la fiscal del caso y la jefa de la Unidad Operativa.