El hombre de 31 años permanece internado en el Hospital Zonal.

El hombre de 31 años permanece internado en el Hospital Zonal de Bariloche , pero evoluciona favorablemente y no requiere asistencia respiratoria. En este sentido, se agregó que continuará internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

La actualización fue brindada por Rodrigo Bustamante, referente del área de Epidemiología del Hospital Zonal, quien explicó que el hombre viene respondiendo bien al tratamiento. Según indicó, al cumplirse casi una semana desde el comienzo de los síntomas, el hecho de que no haya registrado un agravamiento representa un dato favorable dentro de la evolución de esta enfermedad.

El cuadro comenzó con fiebre, dolores corporales y articulares, además de decaimiento. El paciente había viajado a Chile y manifestó los primeros síntomas durante su estadía en ese país. Producto de este malestar, accedió a una consulta en el Hospital Zonal el miércoles 18 de noviembre, un día después de regresar a Argentina , y al ingresar presentaba una baja saturación de oxígeno, por lo que quedó internado.

Mientras continúa la atención médica, los equipos de Epidemiología avanzan en la investigación para determinar dónde se produjo el contagio. Bustamante explicó que todavía no existe una ubicación precisa, ya que el hombre realizó distintas actividades y recorrió varios lugares durante el período de incubación.

ANB

Contactos estrechos bajo seguimiento

En relación con el entorno del paciente, las autoridades sanitarias identificaron tres contactos estrechos: dos en Bariloche y uno en Chile. Las personas permanecen bajo aislamiento preventivo y, hasta el momento, ninguna presentó síntomas.

Desde Epidemiología también se comunicaron con las autoridades sanitarias chilenas para coordinar el seguimiento del contacto que se encuentra en ese país.

La investigación continúa para establecer el posible lugar de exposición al virus y mantener la vigilancia sobre las personas que tuvieron contacto cercano con el paciente.

Qué es el hantavirus

El Hantavirus es una enfermedad viral aguda grave. El principal transmisor es el ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, orina y heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas, al tener contacto directo con roedores o sus excreciones. En la Patagonia, además, existe una variante que puede transmitirse de persona a persona.

Los síntomas frecuentes son fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ante cualquier síntoma o contacto sospechoso, es clave acudir al centro de salud más cercano.

El ratón colilargo patagónico es el transmisor del hantavirus.

¿Qué hacer si encontrás un roedor muerto?

Rociarlo con agua y lavandina al 10%

Esperar 30 minutos y manipularlo con guantes o bolsas como protección

Colocarlo en doble bolsa y desecharlo en un pozo profundo o incinerarlo de forma segura

En actividades al aire libre

Circular por senderos habilitados, de día y con calzado cerrado

Recolectar leña solo en zonas abiertas y durante el día

Si consumís agua de fuentes naturales, agregar una gota de lavandina por litro

Evitar el ingreso a construcciones abandonadas

Si vas a ingresar a lugares cerrados por mucho tiempo

Usar barbijo con filtro 95 o 99 y protección ocular

Ventilar durante al menos 60 minutos antes de ingresar

Rociar superficies con lavandina al 10% y dejar actuar 30 minutos

Luego limpiar y ordenar el espacio

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