Alto Valle: Peleó con su pareja y cuando llegó la Policía dijo que en el patio había una plantación de marihuana

Vecinos alertaron a la Policía por la gravedad del altercado. Al ser entrevistada por los uniformados la mujer denunció la existencia de las plantas.

Los plantines encontrados por la policía en el patio de la casa que ocupa la pareja. La mujer alertó a los uniformados que crecían allí.

Una pareja protagonizó una discusión en la vivienda que ocupa en la calle Neuquén, que atraviesa la ciudad de General Roca de norte a sur por la zona céntrica y llega hasta cercanías del Establecimiento de Ejecución Penal 2 .

Era de tal magnitud el altercado, que vecinos llamaron a la Policía para alertarlos. Efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al domicilio identificaron a ambos y dialogaron acerca de lo que había ocurrido. Sin embargo, en esa charla la mujer informó sobre la existencia de una plantación de marihuana en el patio trasero de la casa.

Ante el sorprendente dato, los uniformados procedieron a verificar lo señalado y revisaron el sector donde, efectivamente, constataron la presencia de 24 plantines con características similares a cannabis sativa . Algunos crecían en la tierra, mientras que otros lo hacían en baldes de pintura transformados en macetas, de acuerdo a la foto que acompaña la información suministrada por la fuerza policial, en la que se advierte que habían sido regadas recientemente.

Inicio de una causa federal

El hallazgo lo comunicaron a la Fiscalía Federal local, que dispuso la participación del área de Toxicomanía para realizar las actuaciones correspondientes y el secuestro de las plantas. Además, se iniciaron las dirigencias correspondientes y notificaron a los ocupantes del inmueble sobre el inicio de la investigación por la violación de la Ley Nacional 23737, que castiga la tenencia y venta de estupefacientes.

El reporte no puntualiza quien de los dos queda como sospechoso, pero la delación de la mujer lleva a presumir que su pareja quedará involucrada en la causa.

Vecinos detuvieron a un apareja por robarle a un abuelo

Personal de la misma Comisaría 3° de General Roca aprehendió este lunes por la tarde a un hombre y una mujer, ambos de 25 años de edad, tras un hurto cometido contra un adulto mayor.

La intervención se inició luego de varios llamados que alertaron a la Policía sobre la sustracción de pertenencias a un hombre de 75 años. Los involucrados eran perseguidos por transeúntes y finalmente fueron reducidos en inmediaciones de Edersa, sobre calle Villegas.

Al arribar los móviles policiales al lugar, los efectivos identificaron a la pareja y entrevistaron al damnificado, quien manifestó que minutos antes le habían sustraído un bolso tipo morral de una cerrajería, ubicada en Belgrano 1500.

En el interior del bolso llevaba un teléfono celular, una billetera de cuero, documentación personal y dinero en efectivo. Durante el procedimiento se constató que uno de los aprehendidos tenía en su poder las pertenencias denunciadas como sustraídas.

Informada la Fiscalía de turno, dispuso el ingreso de ambas personas por el delito de hurto, la intervención del Gabinete de Criminalística y la realización de las diligencias correspondientes. También se ordenó el reconocimiento y posterior restitución de los elementos recuperados a su propietario.