Acusaron y quedó en prisión preventiva un hombre que amenazó con un cuchillo a dos hermanas menores de edad

El sujeto sorprendió a las adolescentes en la vía pública, al norte de General Roca. Ambas lograron escapar corriendo y el acusado fue detenido por la policía.

La Justicia de General Roca le formuló cargos y dejó en prisión preventiva al hombre acusado de haber amenazado con un puñal a dos hermanas menores que sorprendió en la calle.

Un hombre de 41 años fue imputado y tras el pedido fiscal, continuará detenido cumpliendo prisión preventiva por haber agredido a dos adolescentes menores de edad en la tarde del sábado pasado en General Roca . Según la acusación fiscal descripta en la audiencia de formulación de cargos realizada este lunes, el sábado 3 de octubre, alrededor de las 16:25, en la esquina de las calles Los Mirlos y Cipolletti, al noroeste de la ciudad, donde dos hermanas, una de 17 y la otra de 10 años, “fueron interceptadas por el imputado que tomó del cuello y le colocó una navaja a la más pequeña”.

“Las adolescentes lograron zafarse de las manos del hombre, y salieron corriendo sin presentar lesiones. Minutos más tarde, las chicas se comunicaron con su madre, que inmediatamente llamó al 911 y personal de la Subcomisaría 69° gracias a la descripción brindada, detuvieron al imputado que, tras advertir presencia policial, ingresó a una vivienda”, explicó Victoria Bou Abdo, representante de la fiscalía en turno.

La calificación legal por la cual el Ministerio Público Fiscal solicitó que se imputaran los cargos es la de “amenazas con arma blanca”, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. El motivo de la ataque aún no ha sido esclarecido.

La Subcomisaría 69 del barrio Nuevo de Roca, donde fue detenido el policía sospechado de vínculos con delincuentes.

Entre el sustento probatorio se presentó la denuncia penal radicada por la madre de las adolescentes en la Comisaría 69, la entrevista realizada en sede policial, la intervención del Gabinete de Criminalística, las partidas de nacimiento de ambas víctimas confirmando la edad, los antecedentes penales del sospechoso.

Para la defensa no hay pruebas

Por su parte, el defensor penal público, Miguel Salomón que asiste al hombre, se opuso a la formulación al sostener que para “esta parte no se han dado motivos suficientes respecto de cómo se identificó que ésta era la persona que participó del hecho y no otra”.

“No hay elementos suficientes respecto de la singularidad o particularidad física de quien habría agredido a las jóvenes”, consideró el defensor.

Luego, la representante fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado teniendo presente el peligro procesal de entorpecimiento a la investigación. “Restan medidas por producir, entre ellas las Cámara Gesell de las hermanas, las audiencias de reconocimiento de personas, previo que la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) nos brinde el informe pertinente. Además, hemos solicitado la intervención de la Brigada de Investigación de la policía respecto del análisis de cámaras (de videovigilancia) que hay en el lugar de los hechos”.

Nuevamente, el defensor penal se opuso a la medida cautelar, ofreciendo medidas menos gravosas. Pese a las observaciones de la defensa, la jueza de Garantías, Claudia Lemunao, tuvo por formulados los cargos y resolvió que el sujeto continúe detenido en prisión preventiva.