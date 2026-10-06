Dos policías heridos tras el choque y vuelco de un patrullero

El móvil circulaba por la Ruta Provincial 1 e impactó contra una camioneta que habría doblado en U, según un testigo. Los uniformados habrían sufrido fracturas.

Personas que pasaron por el lugar del incidente vial ayudaron a los policías a salir del patrullero, que quedó con serios daños materiales.

Dos policías de la fuerza rionegrina fueron hospitalizados tras chocar el patrullero en el que se trasladaban contra una camioneta, y luego volcar producto del impacto.

El incidente vial se registró el lunes último en horas de la tarde en la Ruta Provincial 1, que une Viedma con el balneario El Cóndor.

Según lo que se reconstruyó hasta el momento, el Fiat Cronos de la fuerza, perteneciente a la Comisaría 39 de El Condor, se desplazaba por la ruta y a la altura del kilómetro 8, cerca del frigorífico Fridevi, colisionó contra una camioneta Renault Oroch que, según versiones, su conductor habría realizado una maniobra en U sobre la calzada.

Debido a la gravedad del choque, debieron convocar una ambulancia del SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia) y otra del hospital Artémides Zatti, para asistir a los damnificados, quienes inicialmente fueron auxiliados por otras personas que se acercaron al lugar, informó NoticiasNet.

Declaraciones de un testigo

Ambos rodados resultaron con serios daños materiales, lo que revela la magnitud del evento. Pero además el patrullero también volcó, quedando sobre uno de sus laterales.

Un testigo que brindó declaraciones al medio capitalino relató que llegó al sitio del siniestro minutos después de ocurrido, y que colaboró para rescatar a los uniformados que habían quedado dentro

“Ayudé a romper el parabrisas y sacamos a uno, creo que tenía fractura de clavícula”, explicó el vecino, quien remarcó que el acompañante “estaba atrapado con algunas fracturas parecía, pero estaba bien, no pasó a mayores”.

Pero además la misma persona aseveró que la camioneta dobló en U y “el patrullero se la llevó puesta”.

Sin embargo, el conductor de la Oroch negó esa versión. "Fui desde Viedma hacia El Cóndor y en el kilómetro 8 doblé hacia la izquierda para entrar a un mecánico, no hice un giro en U para dar vuelta ni nada de eso. Doblé hacia la izquierda, me bajé hacia la banquina y volví a subir cuando no venía nadie. El patrullero apareció de golpe y me llevó puesto, venían a muy alta velocidad", aseguró a NoticiasNet.

Subrayó también que él se salvó porque se activó el airbag y que los peritos podrán demostrar que nunca hizo una maniobra imprudente, de acuerdo a lo que indicó. Aseveró incluso que hay varios testigos que podrán constatar lo que dice.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el secuestro de ambos vehículos. Se inició una causa en la que deberán reconstruir el episodio y determinar si hubo responsabilidades entre los conductores.