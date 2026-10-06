El Consejo Escolar de Cipolletti desmintió un comunicado falso sobre la suspensión de clases
Desde la cartera de educación desmienten cualquier tipo de suspensión de clases en la zona del Alto Valle Oeste a raíz del pronóstico de lluvias en la región.
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un supuesto comunicado del Consejo Escolar de Cipolletti que anunciaba la suspensión de las clases presenciales durante el turno mañana de este miércoles 7 de octubre, debido a las condiciones climáticas adversas.
Sin embargo, desde el organismo educativo confirmaron que la información es falsa y que la imagen que circula no corresponde a un comunicado oficial.
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El mensaje apócrifo lleva el título “Aviso importante” y señala que se habían suspendido las actividades presenciales para el turno mañana en los establecimientos escolares de Cipolletti y "algunas localidades del Alto Valle". Además, indicaba que la situación correspondiente al turno tarde sería evaluada durante la jornada.
La publicación también utiliza la identificación del Consejo Escolar Cipolletti y menciona el sitio oficial de Educación de Río Negro, lo que podría generar confusión entre las familias y la comunidad educativa.
Desde el Consejo Escolar remarcaron que no se emitió ese comunicado y solicitaron a la comunidad evitar la difusión de información que no haya sido confirmada por los canales oficiales.
Por el momento, cualquier modificación respecto del dictado de clases deberá ser comunicada oficialmente por las autoridades educativas correspondientes.
¿Cómo identificar un comunicado oficial?
Ante la circulación de información sobre suspensión de clases, cambios de horarios u otras medidas vinculadas al sistema educativo, se recomienda prestar atención a algunos puntos:
- Verificar el origen: un comunicado oficial debe provenir de los canales institucionales del organismo correspondiente, como el Ministerio de Educación de Río Negro, el Consejo Escolar o las autoridades educativas locales.
- Revisar las redes oficiales: antes de compartir una imagen que circula por WhatsApp o redes sociales, es importante comprobar si fue publicada también en las cuentas oficiales de la institución.
- Observar el sitio web: los comunicados oficiales suelen estar disponibles en las páginas institucionales del Gobierno de Río Negro o del área de Educación.
- Revisar la fecha y el horario: las comunicaciones vinculadas a la suspensión de clases suelen indicar claramente cuándo se tomó la medida, para qué jornada rige y a qué localidades alcanza.
- Prestar atención al diseño: que una imagen tenga logos, colores institucionales o incluso una dirección web oficial no garantiza que sea auténtica. Una publicación puede utilizar elementos oficiales para aparentar legitimidad.
- Buscar confirmación en más de un canal: ante una situación de importancia, lo recomendable es consultar las redes oficiales, los sitios institucionales o comunicarse directamente con la escuela.
- No compartir ante la duda: si el comunicado no aparece en ningún canal oficial, lo mejor es no difundirlo hasta confirmar su autenticidad.
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