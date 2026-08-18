Río Negro sumó 3.800 empleos privados y quedó segunda a nivel nacional

El desempeño provincial contrastó con la caída registrada a nivel nacional y consolidó una tendencia positiva, impulsada por nuevas inversiones y el crecimiento de distintas actividades económicas.

El empleo privado en Río Negro se posicionó en segundo lugar a nivel nacional.

Río Negro se ubicó entre las provincias con mejor desempeño del país en materia de empleo privado registrado . Entre fines de 2023 y mayo de 2026, la cantidad de trabajadores asalariados formales creció 3,4%, con unos 3.800 nuevos puestos.

El resultado adquirió mayor relevancia frente a un escenario nacional marcado por la pérdida de empleos. Durante el mismo período, el empleo privado formal cayó 3,8% en Argentina, equivalente a unos 241.000 puestos menos.

El desempeño provincial ubicó a Río Negro en el segundo lugar del ranking nacional, solamente detrás de Neuquén, que registró una expansión del 7,6% . San Juan completó el grupo de provincias que terminaron el período con saldo positivo, con un crecimiento del 0,4%.

De esta manera, solamente tres jurisdicciones lograron aumentar el empleo privado registrado entre fines de 2023 y mayo de 2026. El dato posicionó a Río Negro como una de las principales excepciones dentro de la evolución laboral del país.

En mayo de 2026, la serie desestacionalizada contabilizó aproximadamente 6,13 millones de asalariados privados registrados a nivel nacional. La cifra quedó por debajo de los 6,37 millones correspondientes a noviembre de 2023.

En ese contexto de retroceso generalizado, Río Negro consiguió sostener una trayectoria diferente. La provincia no solo evitó la caída registrada en la mayoría de las jurisdicciones, sino que también incorporó nuevos trabajadores al sistema formal.

El crecimiento también se mantuvo durante el último año

La evolución positiva de Río Negro también quedó reflejada en la comparación interanual. Según el informe oficial correspondiente a mayo de 2026, la provincia tenía 111.300 trabajadores asalariados registrados en el sector privado.

Un año antes, en mayo de 2025, la cantidad alcanzaba los 107.400 trabajadores. La diferencia representó un crecimiento interanual del 3,7%, nuevamente el segundo porcentaje más elevado entre las jurisdicciones argentinas.

Neuquén volvió a ubicarse en el primer lugar, con una suba interanual del 4%, mientras que San Juan registró un incremento del 2,5%. Las tres provincias fueron las únicas que mostraron crecimiento en ese período.

El comportamiento más reciente también resultó favorable. Entre abril y mayo, el empleo privado registrado en Río Negro aumentó 0,4% en términos desestacionalizados, mientras que el promedio nacional mostró una caída del 0,1%.

El empleo privado mostró una caída a nivel nacional

Los datos provinciales contrastaron con la situación general del mercado laboral argentino. En mayo, el país contabilizó 6,107 millones de asalariados privados registrados en la serie original.

La cifra significó unos 137.500 trabajadores menos que en mayo del año anterior, equivalente a una caída interanual del 2,2%. El escenario nacional volvió a mostrar así las dificultades para sostener los niveles de empleo formal.

La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, destacó que la generación de empleo privado formal constituye uno de los principales objetivos de la política laboral provincial.

La funcionaria señaló que "el desarrollo energético y las grandes inversiones representan una oportunidad para ampliar el mercado laboral", aunque remarcó que el objetivo también apunta a pequeñas y medianas empresas, comercios, turismo y producción regional.

Desde el Gobierno provincial plantearon que el crecimiento de las inversiones debe generar un impacto más amplio sobre la economía. La intención es que los nuevos proyectos permitan incorporar proveedores, transportistas, profesionales y trabajadores de distintas localidades.

En paralelo, la Provincia busca fortalecer las herramientas destinadas a preparar a los trabajadores para las nuevas oportunidades. La capacitación y la intermediación laboral forman parte de las acciones impulsadas para facilitar el acceso a empleos registrados.

Más de 1.400 puestos gestionados durante 2026

Durante el primer semestre de 2026, el Servicio de Empleo Rionegrino gestionó alrededor de 1.400 puestos laborales. Además, articuló más de 100 búsquedas con 45 empresas de distintos sectores productivos.

El organismo también superó los 12.500 currículums registrados, una base que permite vincular las necesidades de las empresas con trabajadores que buscan incorporarse al mercado laboral formal.

Las autoridades provinciales también destacaron las acciones de formación relacionadas con los grandes proyectos productivos y energéticos. El objetivo es que la demanda de mano de obra pueda ser cubierta con trabajadores rionegrinos.

La estrategia busca evitar que las grandes inversiones funcionen como procesos aislados. La expectativa oficial es que cada emprendimiento genere nuevas oportunidades para empresas locales y fortalezca las actividades económicas que sostienen el empleo en las diferentes localidades.

Datos basados en registros oficiales

Las cifras surgen del informe Situación y Evolución del Trabajo Registrado, elaborado mensualmente por la Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

La estadística utiliza información proveniente del Sistema Integrado Previsional Argentino, por lo que se basa en registros administrativos y no en encuestas de opinión. Los datos corresponden a trabajadores y empleadores declarados ante el sistema de seguridad social.

El organismo nacional utiliza estas fuentes para analizar mensualmente la evolución de los trabajadores registrados y distinguir entre asalariados privados, empleados públicos, personal de casas particulares, monotributistas y trabajadores autónomos.

También incorpora información del padrón de contribuyentes, del SIPA y del Sistema de Simplificación Registral de ARCA. De esta manera, permite observar la evolución del empleo formal tanto a nivel nacional como provincial.