La caída de un poste de Telefónica dejó sin semáforos a Ruta 65 y Circunvalación

Tras el temporal de viento del domingo, el cruce por ruta chica genera complicaciones al no funcionar los semáforos. ¿Cuándo se reestablecerá?

Los semáforos de Ruta 65 y Circunvalación no funcionan desde el ultimo temporal de viento y generar complicaciones al tránsito.

El temporal de viento registrado el domingo en Cipolletti dejó a su paso una serie de complicaciones que aún se sienten en distintos puntos de la ciudad. Entre las consecuencias más visibles se cuentan la caída de árboles y de al menos un poste de servicios en una zona de alto tránsito vehicular.

El poste caído pertenece a la red de Telefónica y se ubicaba en el sector de Ruta 65 y Circunvalación. Su derrumbe, producto de las ráfagas del fin de semana, afectó directamente al sistema de semáforos instalado en esa intersección.

La intersección alcanzada por el corte de servicio es la de Ruta, Circunvalación y Julio Salto, uno de los cruces más transitados de la ciudad. Allí funciona un sistema semafórico adaptativo, inaugurado en mayo de este año como parte de una reorganización del tránsito local.

El Municipio trabaja para reestablecer el servicio en el transcurso del miércoles.

Complicaciones en el tránsito desde el domingo

Desde el mismo domingo, automovilistas y vecinos reportan dificultades para circular por el sector, que quedó sin el ordenamiento vial que brindaba el sistema de semáforos. La ausencia de esa señalización generó demoras y maniobras riesgosas en uno de los accesos más utilizados de Cipolletti.

El cruce en cuestión había sido noticia meses atrás, cuando el municipio presentó el nuevo esquema de circulación como una mejora sustancial frente a los reclamos históricos de los vecinos.

Se trabaja para reestablecer el servicio

Consultado por LM Cipolletti, el secretario de Fiscalización del Municipio, Diego Zúñiga, confirmó la situación y explicó los motivos de la demora en la reparación. "Se cayó un poste de la telefónica", señaló el funcionario en diálogo con este medio.

"Desde el primer momento que nos enteramos, estamos trabajando en el sector", aseguró Zúñiga, quien remarcó que el equipo municipal actúa en conjunto con la empresa de telefonía para resolver el desperfecto que afecta a la intersección.

El funcionario detalló que el poste corresponde a la empresa Telefónica y que su caída se produjo como consecuencia directa del temporal de viento que azotó a la ciudad durante la jornada del domingo pasado.

El temporal de viento del domingo, derribó arboles y postes en diferentes puntos de la ciudad.

Un sistema complejo de restablecer

Zúñiga explicó que el restablecimiento del sistema semafórico demanda más tiempo del habitual debido a la complejidad tecnológica del dispositivo. "Requiere mayor tiempo por la complejidad, ya que son adaptativos", indicó el secretario de Fiscalización.

Según precisó, la tarea no se limita a reponer la energía eléctrica del semáforo, sino que además implica una reconfiguración integral del sistema. "Hay que configurar el sistema de cámaras y demás", sostuvo el funcionario municipal sobre los trabajos pendientes.

Trabajos previstos para este miércoles

El funcionario adelantó que el objetivo del municipio es dejar resueltos los trabajos de reparación y puesta en marcha del sistema semafórico durante el transcurso de este miércoles, aunque no descartó eventuales demoras adicionales.

Mientras tanto, se recomienda a los conductores extremar las precauciones al circular por Ruta 65 y Circunvalación, dado que la intersección permanece sin señalización semafórica desde el domingo pasado hasta la resolución definitiva del corte.