Río Negro refuerza a la Policía con nuevos chalecos antibalas, uniformes y equipamiento

Con una inversión millonaria, Río Negro adquirió 600 chalecos antibalas y más de 10 mil prendas. También renovó los neumáticos de la Policía, Defensa Civil y del Servicio Penitenciario Provincial.

El Gobierno provincial avanzó con una nueva inversión destinada a fortalecer a la Policía de Río Negro a través de la incorporación de equipamiento de protección, indumentaria y elementos logísticos para el funcionamiento de la fuerza. En esta oportunidad, se adquirió 600 chalecos antibalas (300 masculinos y 300 femeninos) con una inversión total de $349.800.000 , en una medida que apunta tanto a equipar a nuevos aspirantes como a actualizar el material de seguridad que utilizan los efectivos en servicio.

La compra forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia para mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y reforzar la capacidad operativa en todo el territorio rionegrino.

Según se informó oficialmente, los nuevos chalecos estarán destinados principalmente a reforzar la protección del personal que cumple tareas en la vía pública, una función que implica riesgos permanentes y que requiere equipamiento acorde a los estándares actuales de seguridad.

Gobernador entrega chalecos nuevos policía Rio Negro El gobernador, Alberto Weretilneck anunció la adquisición de los 600 nuevos chalecos antibala. Captura video

Protección para el personal y nuevos aspirantes

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la incorporación de estos 600 chalecos antibalas permitirá no solo renovar parte del equipamiento existente, sino también cubrir las necesidades de los nuevos agentes que se suman a la fuerza.

En ese sentido, la actualización del material de protección se considera una herramienta fundamental para garantizar la seguridad del personal policial en situaciones operativas, especialmente en tareas de prevención, patrullaje y procedimientos de alto riesgo.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de sostener políticas de inversión en seguridad y remarcó el rol central que cumple la Policía en cada localidad de la provincia. “Una Policía bien equipada no solo mejora sus condiciones de trabajo, sino que también fortalece la seguridad de todos los rionegrinos. Nuestro compromiso es acompañar a quienes todos los días cuidan a nuestra gente en cada rincón de la provincia”, expresó el mandatario.

ECP POLICIAS (3) Además de los chalecos, se incorpora indumentaria técnica para los miembros de la policía. Estefania Petrella

Nueva indumentaria para toda la fuerza

A la adquisición de chalecos antibalas se suma una compra masiva de indumentaria policial que comenzará a distribuirse en los próximos días. El proceso se llevó adelante mediante licitación pública y demandó una inversión superior a los $2.101 millones.

El objetivo de esta compra es renovar uniformes y prendas de trabajo para el personal policial que presta servicios en las distintas unidades operativas, comisarías y áreas administrativas de Río Negro.

La compra incluye más de 10.000 camisas, 9.000 tricotas de lana y 5.400 bombachones de fajina, además de otras prendas destinadas a cubrir diferentes funciones dentro de la estructura policial.

Entre los principales elementos adquiridos se encuentran:

6.300 camisas celestes de manga larga

2.000 camisas administrativas masculinas y 2.000 femeninas

2.000 pantalones administrativos masculinos y 2.000 femeninos

9.000 tricotas de lana

5.000 bombachones de fajina y 400 adicionales en versiones operativas

400 pares de borceguíes tácticos

400 pares de zapatillas deportivas

400 camperas oficiales

Camperas Goretex y chaquetas tácticas

Prendas sociales y uniformes formales para actos y funciones institucionales

La renovación de uniformes permitirá mejorar la presentación y el confort del personal policial, además de garantizar que los efectivos cuenten con ropa adecuada para cumplir sus tareas en distintos contextos climáticos y operativos.

entrega cascos policia cipolletti 2 Semanas atrás, la provincia entregó equipamiento al personal de la BMA en todas las regiones. Gentileza

Más inversiones en seguridad

Estas adquisiciones se suman a otras inversiones recientes destinadas a fortalecer el equipamiento de la Policía de Río Negro. Entre ellas se destaca la compra de 200 cascos especiales para motoristas policiales, con una inversión superior a los $144 millones.

En las últimas semanas comenzaron a distribuirse 122 cascos en el Alto Valle, alcanzando a ciudades como Cipolletti, General Roca, Ingeniero Huergo y Villa Regina. El resto se entregó previamente en Viedma y continuará distribuyéndose en otras regiones de la provincia.

Los cascos cuentan con certificación internacional ECE 22.06, una de las normas más exigentes en materia de seguridad vial, e incorporan sistemas de doble visor, estructura de alta resistencia y diseño ergonómico pensado para largas jornadas de patrullaje.

ECP COMISARIA CUARTA (5) Se avanza en la adquisición y renovación de nuevas cubiertas para los móviles policiales de todo el territorio. Estefania Petrella

Renovación de la flota y logística

En paralelo a la compra de chalecos e indumentaria, el Gobierno provincial también avanzó con la adquisición de neumáticos para toda la flota del sistema de seguridad.

Esta compra alcanza no solo a la Policía de Río Negro, sino también al Servicio Penitenciario Provincial y a Protección Civil, organismos que dependen del sistema de seguridad y que requieren mantener en condiciones óptimas sus vehículos operativos.

La renovación de neumáticos resulta clave para garantizar el funcionamiento de móviles policiales, unidades de traslado y vehículos de intervención, especialmente en rutas, zonas rurales y caminos de ripio donde la exigencia mecánica es mayor.