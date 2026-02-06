El Gobierno de Río Negro asegura que bajaron los robos en 2026: los números en cada ciudad

Desde el gobierno provincial informaron que hubo una disminución del 23% en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior. Los detalles.

Detallaron que hubo una disminución en cada una de las unidades regionales.

El Gobierno de Río Negro informó que los delitos de robo registraron una fuerte caída en la provincia durante enero de 2026 , en el marco de las políticas de seguridad implementadas en los últimos años. Según un informe de la Policía provincial, los robos disminuyeron un 23% en relación con enero de 2025 y un 50% frente a enero de 2024 , consolidando una tendencia de descenso sostenido.

Los datos, marcados oficialmente por el Ejecutivo rionegrino, reflejan un impacto real de las medidas de prevención y control, y se sostienen en el trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal.

El informe provincial detalla que la baja se observa en toda la provincia, con descensos significativos respecto a enero de 2024 en cada una de las unidades regionales:

Unidad Regional 1ª (Viedma): -51%

Unidad Regional 2ª (General Roca): -55%

Unidad Regional 3ª (Bariloche): -32%

Unidad Regional 4ª (Choele Choel): -59%

Unidad Regional 5ª (Cipolletti): -55%

Unidad Regional 6ª (Los Menucos): -75%

A nivel provincial, los robos pasaron de 846 hechos en enero de 2024, a 543 en enero de 2025 y 418 en enero de 2026, según el relevamiento oficial.

“Planificación, inversión y presencia del Estado”

El Gobernador, Alberto Weretilneck, aseguró que los resultados son producto de una “decisión clara” de fortalecer una política de seguridad sostenida, con presencia territorial, profesionalismo y el compromiso diario de la Policía provincial. Además, destacó el rol del programa Río Negro Seguro, que permite sumar inversión en tecnología y prevención para “actuar mejor, anticiparnos y dar respuestas más eficaces en cada ciudad de la provincia”.

image

Weretilneck subrayó que en Río Negro existe “planificación, inversión, presencia del Estado y un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal”, con un enfoque integral orientado a cuidar a la población y sostener la tendencia descendente.

Coordinación y prevención como clave

Desde el gobierno rionegrino se enfatizó que la baja en robos responde a una estrategia que combina presencia policial, inversión en tecnología, prevención y coordinación con la Justicia, lo que permite mejorar la investigación, agilizar respuestas y aumentar la eficacia frente al delito en cada ciudad de la provincia.

