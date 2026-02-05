Río Negro retomó las negociaciones salariales y renovó su propuesta: la categórica decisión de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno de Río Negro retomaron este jueves las negociaciones salariales en la Función Pública.

Tras un cuarto intermedio, los representantes del Ejecutivo realizaron una oferta que será analizada este viernes en un plenario de secretarios generales del sindicato , donde se definirá la postura definitiva.

Desde ATE detallaron que Río Negro ofreció corregir el año 2025 con una suma fija de $250.000 que se abonará por planilla complementaria en dos pagos de $125.000, uno el 20 de febrero y el segundo el 20 de marzo. Además, agregó una actualización en dos ítems: para Indumentaria, propuso elevar el valor a $250.000 que también se abonará en dos pagos de $125.000, que será el 17 de abril y el 18 de mayo; y para la Ayuda Escolar por hijo, serán $80.000 a pagar con haberes de febrero, "lo que representa un 100% de aumento", remarcaron.

Según indicó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE, “la decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato. Mañana se realizará un plenario a partir de las 10.30 y será el mandato de las 13 seccionales que debatirán la propuesta y decidan el posicionamiento definitivo”.

Vicente destacó que, más allá de los números, el esquema planteado por el Gobierno representa un avance significativo, ya que la actualización de salarios se vincula directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), dejando de lado como referencia exclusiva los ingresos de la provincia. "De todas maneras estamos frente a un esquema en que la variable para discutir salario, después de mucho tiempo, dejan de ser los ingresos de la provincia para adoptar el IPC y esto es un avance significativo", destacó.

Además, aseguró que la oferta incluye beneficios adicionales por encima de la inflación y una corrección por los desfasajes del año pasado. "Es importante también que el ofrecimiento además contempla el incremento de los adicionales de Indumentaria y Ayuda Escolar por encima de la inflación, y que también se haya considerado una corrección por los desfasajes del año pasado", agregó.

Durante el encuentro también se asentó el pedido de ATE para una reunión en la primera quincena de marzo para tratar recategorizaciones, aumento de asignaciones familiares, regularización de trabajadores precarizados y pases a planta permanente, así como espacios de trabajo con los distintos ministerios y carteras del Estado.

El plenario de mañana definirá si los estatales aceptan la propuesta o plantean nuevas demandas, en un marco de expectativa sobre el futuro salarial de la Función Pública provincial.