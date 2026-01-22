Paritarias 2026: Río Negro propuso la actualización salarial automática por inflación

Desde el gobierno provincial iniciaron las negociaciones paritarias para este año. Ya presentaron la primera propuesta de actualización trimestral.

Este jueves, el gobierno de Río Negro abrió formalmente las negociaciones paritarias del año en la sede de la Función Pública. Durante la reunión, se presentó la primera propuesta desde el gobierno provincial y expusieron la situación financiera.

En el encuentro estuvo presente la Secretaria Tania Lastra, acompañada por el Subsecretario de Hacienda, Adrián Contreras, y la Subsecretaria de la Función Pública, Natalia García. Por la representación gremial, participaron Mónica Miranda (UPCN) y Leticia La Palma (ATE).

En el encuentro, la Mesa de la Función Pública presentó el panorama sobre la realidad económica y fiscal de la Provincia. En ese sentido, remarcaron "la necesidad de coordinar cualquier mejora salarial con la recaudación real para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma".

Paritarias: la propuesta del gobierno de Río Negro

En este contexto, el Ejecutivo presentó la oferta oficial en la que detallaron la implementación de un mecanismo de actualización de haberes trimestral basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)-Viedma.

"Esta propuesta busca brindar previsibilidad sobre cuál será el criterio de actualización de los salarios, eliminando la incertidumbre mes a mes", describieron desde el gobierno.

Luego de la presentación, se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta la primera semana de febrero.

Paro municipal por tiempo indeterminado en Allen

Los trabajadores municipales de Allen iniciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales, provisión de insumos básicos y condiciones dignas de trabajo. La medida en contra de la gestión del intendente Marcelo Román, comenzó el lunes y registra un alto nivel de adhesión cercano al 60%, en un contexto de fuerte malestar entre los trabajadores municipales.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que el conflicto se profundizó tras una propuesta salarial por parte del Ejecutivo municipal que fue considerada insuficiente. Según indicaron, la oferta consistió en un incremento del 1% por seis meses, planteo que fue rechazado de plano por el sector gremial.

La delegada sindical Marcia Valenzuela explicó que el reclamo excede lo estrictamente salarial y responde a demandas acumuladas desde hace más de un año. Entre los principales puntos, mencionó la falta de indumentaria obligatoria para tareas insalubres, que no se entrega desde noviembre y la carencia de herramientas esenciales para realizar tareas cotidianas.