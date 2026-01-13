El intendente de Allen presentó su nuevo gabinete y llovieron las críticas: ninguno vive en la ciudad

Marcelo Román fue cuestionado por los funcionarios que acompañarán la gestión, pero ninguno reside en Allen. Se profundiza la crisis institucional y económica de cara a las paritarias.

La Municipalidad de Allen atraviesa cambios profundos en su composición y este martes se realizó la presentación oficial de los nuevos funcionarios que acompañarán en esta nueva etapa al intendente Marcelo Román . Las modificaciones se dieron en el marco de una crisis institucional marcada por las dificultades económicas, paritarias sin avances , despidos de trabajadores y una tensión en aumento con los gremios y vecinos de la localidad.

La presentación oficial llegó este martes con la publicación de la fotografía del renovado gabinete de Román . La estructura quedó con María Contreras como jefa de Gabinete , José Fratini asumió como secretario de Servicios Públicos , Martín Campos será el nuevo Secretario de Gobierno , con la cartera de tránsito bajo su órbita.

Uno de los movimientos más inesperados para la gestión municipal fue la renuncia de Silvina Tronelli , quien se desempeñaba como Jefa de Gabinete y renunció tras llegar de una licencia sin goce de haberes para atender un tema familiar. Según describieron medios locales, Silvina se enteró de la designación de María Contreras a su cargo, a través de las redes sociales.

La composición del nuevo gabinete fue duramente criticada porque ninguno de los funcionarios municipales tiene su domicilio radicado en Allen. Según informó el Diario de Allen, José Fratini, es un ex policía que ya cuenta con trayectoria en el equipo de Román, pero reside en Fernández Oro. El nuevo secretario de Gobierno, Martín Campos tiene su residencia en General Roca y la recientemente anunciada como Jefa de Gabinete, María Contreras está radicada en Cipolletti.

silvina tronelli y roman Silvina Tronelli, la ex jefa de Gabinete de Román renunció a su cargo.

Críticas porque ninguno de los funcionarios de Román vive en Allen

El hecho de que ninguno de los integrantes de la Municipalidad resida en la localidad, provocó duras críticas por parte de los vecinos y trabajadores del gobierno local. Según indicaron, gobernar una ciudad no sólo es administrar desde un escritorio, para dirigirla hay que recorrer sus calles, conocer sus problemáticas y estar en contacto con la realidad de los vecinos.

La designación del nuevo gabinete vuelve a poner en relieve la importancia del conocimiento real del territorio, las problemáticas que afectan a los barrios, los conflictos históricos que conforman el tejido social y las formas de abordaje para encontrar soluciones concretas. Fundamentalmente en el contexto de crisis institucional, política y económica que atraviesa la gestión de Román durante el último año.

weretilneck roman El intendente Marcelo Román atraviesa una crisis institucional, política y económica en su gestión.

Paritarias paralizadas y la amenaza de un paro

La crisis económica se refleja en las paritarias paralizadas del gremio ATE y la falta de respuesta del gobierno municipal. Los trabajadores estatales asistieron a una reunión paritaria el pasado lunes 5 de enero, pero la ausencia del intendente Marcelo Román generó que no se presente ninguna oferta salarial.

Por esta razón, los trabajadores agrupados en ATE presentaron una propuesta que consiste en un incremento salarial del 50% a pagar en seis meses, como forma de recuperación de la pérdida del poder adquisitivo y el contexto económico actual. “No hay ningún tipo de contemplación con este gobierno como ellos no lo tienen hacia los trabajadores municipales”, expresó Viviana Mercado, referente del gremio.

Mercado cuestionó la ausencia de propuestas concretas por parte del Ejecutivo y advirtió que, ante la falta de respuesta favorable en el corto plazo, la asamblea de ATE ya decidió medidas de fuerza como un paro como forma de reclamo para una recomposición salarial justa.

crisis allen En la última reunión paritaria, el intendente Román no asistió ni presentó una oferta salarial.

Llamado a licitación para comprar un camión de recolección de basura

La Municipalidad de Allen publicó este martes el llamado a licitación para la compra de tres camiones para renovar el parque automotor del Corralón Municipal. Esta adquisición surge de la problemática con la gestión de residuos que afecta a la localidad hace meses y provoca grandes cantidades de basura en la vía pública.

El proceso de licitación contempla la compra de un camión compactador y dos utilitarios con un presupuesto oficial de $292.000.000 financiados con fondos provenientes del bono petrolero. Las ofertas serán recepcionadas en la mesa de entradas de la Municipalidad hasta el 16 de enero a las 10:30 horas. Ese mismo día, se realizará la apertura de sobres en la Secretaría de Hacienda.

licitación camion allen La Municipalidad de Allen llamó a licitación para la compra de un camión recolector de basura.

Las condiciones del pliego establece que la oferta debe mantenerse los próximos 45 días hábiles y exige presentar una garantía equivalente al 1% del monto total del presupuesto oficial o de la oferta.

El valor del pliego de bases y condiciones es de $6.000.000. Con esta licitación, el municipio busca solucionar el problema de la gestión de la basura en la localidad, que provoca grandes cantidades de residuos en las calles, acumulación de bolsas en los canteros y la contaminación ambiental que provoca la falta de recolección de residuos.