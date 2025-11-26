Una ciudad colapsada por la basura: diez días sin recolección de residuos

Vecinos de una localidad del Alto Valle denunciaron que la ciudad está desbordada de basura. La situación se agravó tras el fin de semana largo.

La ciudad de Allen amaneció colapsada de basura, tras diez días sin el servicio de recolección.

La ciudad de Allen amaneció con los cestos repletos de basura , y los vecinos denunciaron que la localidad atraviesa una situación de abandono tras más de diez días sin el servicio de recolección de residuos . El problema se profundizó después del fin de semana largo , cuando los barrios quedaron colapsados de bolsas sin retirar.

Los vecinos del Barrio 56 Viviendas denunciaron que la recolección de basura lleva más de diez días con el servicio interrumpido y eso provoca el desborde de los cestos , la acumulación de bolsas de basura y la presencia de residuos en diferentes partes de la ciudad.

“Es una vergüenza, hace 10 días que no pasan el camión de la basura. Los canastos llenos, el olor es insoportable y proliferan las moscas y alimañas. Y encima hay alerta de tormenta” expresaron los vecinos a medios locales.

basura Las postales con basura se agravaron después del fin de semana largo.

Los vecinos denunciaron que la ciudad está en un estado completo de abandono

La misma imagen se repite en distintos puntos de la localidad, con patios colmados de basura, las calles sucias por el desborde de los residuos y las bolsas rotas que dejan tirados restos de comida y desperdicios residenciales. La postal de las calles colmadas de basura se acentuó después del fin de semana largo.

Los vecinos denunciaron que la localidad se encuentra en un estado total de abandono. La presencia de semáforos sin arreglar y el estado deteriorado de la infraestructura de la ciudad se suma a las postales con las calles sucias, la colocación de residuos en las esquinas y la basura que obstruye las bocas de tormenta, durante una alerta por lluvias. Constituyen una escena que refleja la falta de intervención municipal.

allen basura La basura se acumuló durante el fin de semana largo.

El malestar se agrava por la investigación por presunto peculado que afronta el intendente y la solicitud para declarar la emergencia económica por parte del intendente, Marcelo Román. El proyecto para habilitar tomar medidas para enfrentar una situación financiera crítica, y tomar decisiones más rápidas y desprovistas de burocracia para estabilizar las cuentas públicas.

“En Allen tenemos la vara tan baja que nos conformamos con que junten la basura, pero ni eso está pasando” expresaron con resignación los vecinos.

basura allen Los vecinos denuncian un estado total de abandono en Allen.

Crisis institucional en Allen: salarios escalonados, paro y servicios públicos paralizados

Allen atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de los últimos años. A la falta de diálogo político se suman dificultades económicas que impactan de lleno en la vida cotidiana de la comunidad. Esta semana, los conflictos escalaron con la ausencia del intendente libertario Marcelo Román en el Concejo Deliberante, el anuncio del pago escalonado de salarios municipales y la clausura de gran parte de la flota vehicular del parque automotor por orden del Ministerio de Trabajo.

El lunes, Román debía concurrir al recinto legislativo local para explicar los alcances del Proyecto de Emergencia Pública en materia económica, financiera y fiscal, enviado el 27 de agosto.

Sin embargo, el jefe comunal no se presentó, lo que agudizó las tensiones políticas y dejó sin respuestas a los concejales y a la comunidad. El proyecto genera gran preocupación, especialmente por el artículo que suspende futuras actualizaciones salariales y paritarias, en un contexto de reclamos gremiales.

marcelo roman.webp

Pago escalonado de salarios

El mismo intendente, acompañado por la Secretaría de Hacienda, confirmó que los haberes correspondientes a agosto se pagarán de manera escalonada, con plazos que se extienden hasta el 26 de septiembre, fecha en la que recién cobrarán los funcionarios.

La medida provocó un inmediato rechazo de los gremios municipales y el inicio de un paro por tiempo indeterminado, que mantiene paralizadas varias dependencias.

El cronograma establece que las categorías más bajas comenzaron a percibir sus haberes el 5 de septiembre, mientras que las más altas, junto a los funcionarios, deberán esperar hasta casi fin de mes. Aunque el Ejecutivo aclaró que las fechas podrían adelantarse según “gestiones en curso”, el anuncio no logró descomprimir el malestar.

Marcelo Roman El intendente Marcelo Román solicitó la intervención de la justicia en el conflicto con los trabajadores municipales de Allen. Gentileza

Fuerte rechazo gremial

La Federación de Obreros y Empleados Municipales de Río Negro (FOYEM) expresó su acompañamiento a los trabajadores de Allen y cuestionó duramente las medidas del Ejecutivo. “Los salarios no son solo un número; son la base para que las familias cubran sus necesidades esenciales. El retraso en los pagos expone a los trabajadores a cargos por mora e intereses abusivos en tarjetas, alquileres y alimentos”, indicaron en un comunicado.

El gremio también advirtió sobre la suspensión de paritarias: “Sumado al cronograma extendido, atenta contra la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de nuestros representados”. En ese sentido, exigieron una reunión urgente con el intendente para encontrar una salida que garantice el cobro en tiempo y forma.

Servicios públicos al borde del colapso

Como si la crisis salarial no fuese suficiente, el Ministerio de Trabajo de Río Negro clausuró esta semana la mayoría de los vehículos del parque automotor municipal por presentar graves fallas y falencias. La medida dejó a la ciudad sin la capacidad operativa plena para la recolección de residuos y otros servicios públicos básicos.

Carolina Suárez, referente de ATE Allen, explicó a LM Cipolletti la situación: “El paro sigue igual, estamos en el corralón. La secretaría de Trabajo clausuró los vehículos ayer. Solo quedaron las “titas” sin clausurar. Andan con un tractor por la ciudad levantando la basura con un carrito sin luces”.

El testimonio grafica la precariedad con la que se intenta sostener, a duras penas, servicios esenciales. La imagen de un tractor recogiendo residuos en plena ciudad se convirtió en símbolo del deterioro de la gestión municipal.

Los gremios ATE, Soyem y UPCN mantienen presencia en los espacios de protesta sin bloquear accesos, pero con una clara intención de visibilizar el conflicto. “Nadie ha dado respuesta desde el Ejecutivo”, señaló Suárez, quien remarcó que la unidad sindical se sostiene para exigir una solución urgente.