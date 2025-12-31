El duro cruce tras los despidos en el Municipio de Allen: "Te cagás en la palabra de Dios"

El intendente Marcelo Román anunció despidos, pero ante el reclamo de los trabajadores y los gremios, tuvo que dar marcha atrás.

La gestión de Marcelo Román en Allen es una de las más turbulentas de la historia en el Alto Valle. El intendente de Allen, investigado por la Justicia, protagonizó otra polémica por despedir municipales. Dio marcha atrás tras una reunión en la que cuestionaron hasta su religiosidad: "Te cagás en la palabra de Dios” , dijo una trabajadora.

Allen vivió horas convulsionadas el martes cuando se notificaron 29 cesantías en distintas áreas . La medida tomó por sorpresa hasta a algunos jefes directos de los afectados, según aseguraron dirigentes gremiales. "Fue decisión personal del intendente a quién echaba" , aseguraron desde uno de lo gremios con acción en el Municipio.

Si bien la decisión final sobre las renovaciones de contratos es una facultad del intendente Román, lo gremios cuestionaron tanto la medida como los agentes afectados. Y rápidamente se organizó una manifestación en la puerta del Municipio de Allen. Tras varias hora de incertidumbre, y tensión en aumento, el jefe comunal recibió a dirigentes gremiales, trabajadores despedidos y algunos empleados de planta permanente que se sumaron en forma solidaria.

El resto de los trabajadores se mantuvo en la vereda, a la espera de novedades, con un vallado policial de por medio. En la oficina del intendente también hubo presencia policial.

Román defendió la decisión de despedir 29 empleados públicos para reducir el gasto en salarios. Allen atraviesa un complejo escenario económico financiero. Recientemente, el propio intendente le pidió al Tribunal de Cuentas que sea flexible en los controles de los mecanismos internos para los movimientos de dinero de los contribuyentes. Todo un síntoma de la gestión.

lorena villaverde roman El viaje a Buenos Aires para encuentros políticos fue uno de los motivos de críticas al intendente de Allen.

El fundamento del intendente no solo fue aceptado, sino que incentivó más críticas. Y más feroces. Dirigentes gremiales y trabajadores le marcaron nombres de funcionarios que "no tienen idea" de las tareas a ejecutar, cuestionaron los gastos realizados "para ir a sacarte fotos a Buenos Aires" y le preguntaron hasta lograr la confirmación del propio Román en torno a las altas y bajas durante su gestión: hubo más contratados que despedidos.

El tenso cruce del intendente de Allen con los municipales

Román, por momentos lució desbordado por la situación, de brazos cruzados y sin contrarrestar ninguna de las críticas que recibía en torno a la gestión. Sí, en varias ocasiones, hizo referencia a sus creencias religiosas. Como cuando alguien le manifestó que tenía una situación privilegiada por ser intendente y respondió que solo era un hijo de Dios.

“¿Te parece que despedir gente es respetar la palabra de Dios? ¿Así te ensañaron la palabra de Dios, dejando a la gente en la calle, sin comida, para año nuevo? Marcelo, vos te cagás en la palabra de Dios”, le respondió una de las trabajadoras municipales, según se ve en un video grabado por lo manifestantes que difundió el sitio Inforo.

“¡Estás despidiendo a los únicos que laburan, a los que salen a limpiar la ciudad Marcelo! Pero vos tenés que sacar funcionarios, achicá..!”, le recriminó otro referente de los trabajadores.

En medio de una discusión que subía de tono, Román finalmente le anunció a los dirigentes gremiales que daría marcha atrás con la decisión de cesantear al personal contratado. Los vínculos laborales finalizan este miércoles por lo que lo gremios esperan que se oficialice la prórroga.