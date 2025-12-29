Intendente pidió que aflojen con el control de sus gastos

El intendente de Allen solicitó una tregua al Tribunal de Cuentas. Planteó que la ciudad está en crisis económica. La respuesta fue negativa.

El intendente de Allen, Marcelo Román, habría pedido una tregua en lo controles el Tribunal de Cuentas.

El intendente de Allen , Marcelo Román , se reunió con lo integrante del Tribunal de Cuentas para pedirles cierta flexibilidad en los controles a las acciones del Municipio . El pedido, insólito, fue rechazado por el órgano de control que ratificó que continuará ejerciendo su función.

La gestión de Román, el único intendente vinculado a La Libertad Avanza de Río Negro , atraviesa una profunda crisis institucional con numerosas ramificaciones. Román es investigado por la Justicia ordinaria por delegar funciones en un asesor que no tenía nombramiento. La causa judicial derivó en múltiples renuncias al Gabinete y en la pérdida de poder político en el Concejo Deliberante, donde se rechazó un pedido de emergencia económica,

La emergencia hubiese otorgado mayores facultades al Ejecutivo para afrontar la crisis económica que derivó en una deuda millonaria con los proveedores y el pago de salarios en cuotas. Sin embargo, el Ejecutivo que encabeza Román habría adoptado medidas contrarias a la normativa interna, lo que motiva intimaciones del Tribunal.

lorena villaverde roman El intendente de Allen es el único en Río Negro que se referencia en La Libertad Avanza.

Román pidió "un respiro", según detallaron partícipes del encuentro. Expuso en detalle la crítica situación económica del Municipio, reconociendo entre otros puntos una deuda de 2900 millones de pesos con proveedores. En ese contexto, los empleados municipales pasaron Navidad sin fecha concreta para el cobro del aguinaldo.

El pedido del intendente, quién fue acompañado por funcionarias del área de Hacienda, fue rechazado de plano. Desde el Tribunal de Cuentas aseguraron que el planteo significada lisa y llanamente "hacer la vista gorda" a posibles irregularidades en la asignación o reasignación de partidas presupuestarias.

Montañas de basura, la otra cara de la crisis en Allen

La crisis institucional en Allen tuvo una consecuencia palpable en las calles de la ciudad. El conflicto salarial con los trabajadores provocó una huelga de más de 100 días que afectó principalmente la recolección de residuos. El Municipio de Allen llegó a enviar basura en forma ilegal a Fernández Oro, según denunció el municipio vecino.

En noviembre, en uno de los últimos incidentes, los vecinos del barrio 56 Viviendas denunciaron que la recolección de basura lleva más de diez días con el servicio interrumpido y eso provoca el desborde de los cestos, la acumulación de bolsas de basura y la presencia de residuos en diferentes partes de la ciudad.

“Es una vergüenza, hace 10 días que no pasan el camión de la basura. Los canastos llenos, el olor es insoportable y proliferan las moscas y alimañas. Y encima hay alerta de tormenta”, expresaron los vecinos al sitio Inforo.

allen basura

La misma imagen se repite en distintos puntos de la localidad, con patios colmados de basura, las calles sucias por el desborde de los residuos y las bolsas rotas que dejan tirados restos de comida y desperdicios residenciales. La postal de las calles colmadas de basura se acentuó después del fin de semana largo.

Los vecinos denunciaron que la localidad se encuentra en un estado total de abandono. La presencia de semáforos sin arreglar y el estado deteriorado de la infraestructura de la ciudad se suma a las postales con las calles sucias, la colocación de residuos en las esquinas y la basura que obstruye las bocas de tormenta, durante una alerta por lluvias. Constituyen una escena que refleja la falta de intervención municipal.