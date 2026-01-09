Renuncia y ascenso: María Contreras será la nueva jefa de Gabinete de Allen

María Contreras presentó su dimisión al cargo de secretaria de Servicios Públicos Municipal. Su renuncia se da en el medio de cuestionamientos por la gestión de la basura.

La funcionaria continuará en el Ejecutivo como jefa de Gabinete del intendente Marcelo Román.

La secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad de Allen , María Contreras, presentó su renuncia en el medio de críticas sobre su desempeño y las políticas públicos en torno a la recolección de basura en la ciudad. Sin embargo, continuará dentro del Ejecutivo local como jefa de Gabinete del intendente Marcelo Román .

La salida de la funcionaria se realizó tras meses de malestar entre los trabajadores municipales , con reclamos reiterados por los salarios percibidos, el pago del aguinaldo en cuotas, fallas en el funcionamiento del sector y cuestionamientos internos sobre la falta de respuestas en los servicios esenciales brindados.

Pese al alejamiento de su función pública, Contreras no se desvinculará de la gestión de Marcelo Román, ya que asumirá como jefa de Gabinete. Un cargo político con influencia en el organigrama municipal y que ocupará hasta alcanzar su jubilación prevista para los próximos meses.

El reemplazo de Contreras

El nombre elegido para el reemplazo de la funcionaria es José Fratini, expolicía y exfuncionario público en gestiones municipales previas. Su regreso a la Municipalidad responde a una intención de organizar un área estratégica para el funcionamiento de los servicios urbanos.

allen basuraaa La ciudad de Allen amaneció colapsada de basura, tras diez días sin el servicio de recolección.

Según informaron fuentes locales, la designación de Fratini apunta al orden y funcionamiento coordinado del corralón municipal, con el objetivo de garantizar la recolección de basura y mantener la limpieza en la vía pública de la localidad.

Este movimiento interno en el gabinete de Román despertó críticas y lecturas políticas que apuntan a una decisión de retener a Contreras dentro del Ejecutivo, en un contexto de crisis institucional, económica y política que sufre la gestión actual del Municipio de Allen.

allen basura La gestión de Román recibió críticas por la gestión de los residuos.

Allen: Una ciudad colapsada por la basura

La ciudad de Allen amaneció con los cestos repletos de basura, y los vecinos denunciaron que la localidad atraviesa una situación de abandono tras más de diez días sin el servicio de recolección de residuos. El problema se profundizó después del fin de semana largo, cuando los barrios quedaron colapsados de bolsas sin retirar.

Los vecinos del Barrio 56 Viviendas denunciaron que la recolección de basura lleva más de diez días con el servicio interrumpido y eso provoca el desborde de los cestos, la acumulación de bolsas de basura y la presencia de residuos en diferentes partes de la ciudad.

basura allen La ciudad de Allen tuvo 10 días sin recolección de basura.

“Es una vergüenza, hace 10 días que no pasan el camión de la basura. Los canastos llenos, el olor es insoportable y proliferan las moscas y alimañas. Y encima hay alerta de tormenta”, expresaron los vecinos al sitio Inforo.

Los vecinos denunciaron que la ciudad está en un estado completo de abandono

La misma imagen se repite en distintos puntos de la localidad, con patios colmados de basura, las calles sucias por el desborde de los residuos y las bolsas rotas que dejan tirados restos de comida y desperdicios residenciales. La postal de las calles colmadas de basura se acentuó después del fin de semana largo.

basura La presencia de basura en la vía pública de Allen es una postal común en la localidad.

Los vecinos denunciaron que la localidad se encuentra en un estado total de abandono. La presencia de semáforos sin arreglar y el estado deteriorado de la infraestructura de la ciudad se suma a las postales con las calles sucias, la colocación de residuos en las esquinas y la basura que obstruye las bocas de tormenta, durante una alerta por lluvias. Constituyen una escena que refleja la falta de intervención municipal.

El malestar se agrava por la investigación por presunto peculado que afronta el intendente y la solicitud para declarar la emergencia económica por parte del intendente, Marcelo Román. El proyecto para habilitar tomar medidas para enfrentar una situación financiera crítica, y tomar decisiones más rápidas y desprovistas de burocracia para estabilizar las cuentas públicas.

“En Allen tenemos la vara tan baja que nos conformamos con que junten la basura, pero ni eso está pasando” expresaron con resignación los vecinos.