Sorpresa y pánico en una vivienda: encontraron una serpiente dentro de un lavarropas

Personal de Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar y logró retirar al animal, sin que se registraran personas heridas.

El personal intervino en la vivienda ante el llamado urgente de una familia.

Momentos de tensión se vivieron en una vivienda de Fernández Oro, donde una familia se llevó un gran susto al descubrir una serpiente escondida dentro de su lavarropas . La situación generó pánico inmediato y motivó el llamado urgente a los Bomberos Voluntarios la localidad , que acudieron rápidamente al lugar.

Según se informó, el personal especializado logró retirar al animal sin inconvenientes del domicilio ubicado en el barrio Higinio I , sin que se registraran personas heridas . Luego, la serpiente fue trasladada al área correspondiente para su resguardo y posterior liberación en un entorno adecuado, lejos de zonas habitadas.

Este hecho no fue un caso aislado. Se trata del segundo episodio similar registrado en la zona en los últimos días , lo que generó preocupación entre los vecinos. Días atrás, otra residente del sector, que pidió mantener su identidad en reserva y no difundir imágenes, alertó sobre una situación parecida y solicitó a las autoridades reforzar las medidas de prevención , especialmente para proteger a niños y adultos mayores .

Desde los organismos de emergencia recordaron la importancia de revisar espacios cerrados o poco utilizados, como lavaderos, depósitos y electrodomésticos en desuso, y de dar aviso inmediato a Bomberos o Defensa Civil ante la presencia de animales silvestres.

Sorpresa en una vivienda: encontraron una serpiente dentro de un lavarropas 2 Gentileza Oro en Noticias

El reconocimiento a los Bomberos

Luego del preocupante hallazgo, la familia agradeció al personal de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro por la inmediata intervención en su domicilio del barrio Higinio I

La familia había encontrado al animal escondido debajo de un lavarropas, lo generó el rápido llamado a las autoridades, ante el temor, principalmente por la presencia de niños.

Sorpresa en una vivienda: encontraron una serpiente dentro de un lavarropas 3 Gentileza Oro en Noticias

El personal de Bomberos acudió al lugar y actuó con profesionalismo para lograr retirar a la serpiente de forma segura y resguardar a la familia.

“Gracias por venir y cuidarnos”, destacaron los integrantes de la vivienda y destacaron su gran trabajo en un momento de tensión.

La serpiente fue trasladada al área correspondiente para su liberación. De esta forma, el trabajo de los Bomberos volvió a mostrar su importancia en un momento clave de la comunidad.