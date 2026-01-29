Supuesta yarará en Fernández Oro: confirmaron que fue una noticia falsa viralizada en redes

Circuló en redes la supuesta aparición de una serpiente en Fernández Oro, pero se confirmó que fue un posteo falso tomado de una influencer de Santa Fe.

Una vecina de Fernández Oro, publicó en redes sociales esta imagen de una supuesta aparición de una yarará en la localidad.

Una publicación viral encendió la preocupación de vecinos de Fernández Oro durante las últimas horas, luego de que circulara en redes sociales el supuesto hallazgo de una serpiente venenosa en el barrio Don Higinio . Sin embargo, tras las averiguaciones correspondientes, se confirmó que el episodio nunca ocurrió en la ciudad y que se trató de un engaño digital construido a partir de material tomado de otra provincia.

El posteo original fue compartido por una vecina, quien aseguraba que había aparecido una “yarará chica” (Bothrops neuwiedi) en el sector y que, pese a los llamados, no había respuesta de las autoridades. La publicación se replicó rápidamente en grupos locales de Facebook y WhatsApp, generando temor entre los residentes del loteo y zonas aledañas.

No obstante, la información fue desmentida. Según pudo constatar Oro Digital, tanto la fotografía como el video difundidos corresponden en realidad a una historia de Instagram de Virginia “Vir” Guidetti , una conocida influencer, youtuber y motoquera oriunda de San Lorenzo, Santa Fe . La creadora de contenido había compartido en las últimas horas, un encuentro real con una yarará en su localidad, material que fue reutilizado de manera malintencionada para simular un hecho ocurrido en Fernández Oro.video

video yarará santa fe El video original de una usuaria de San Lorenzo, Santa Fe que demuestra la aparición en esa localidad y no en Fernández Oro como se viralizó. Gentileza @virguidetti

Desde el entorno municipal no hubo reportes oficiales sobre la presencia de serpientes venenosas en Don Higinio, como tampoco ningún equipo de emergencia debió intervenir por este supuesto episodio.

La situación volvió a poner en agenda el impacto de las noticias falsas y la rapidez con la que se propagan contenidos sin verificar, especialmente cuando se trata de temas sensibles vinculados a la seguridad y la salud.

Antecedentes recientes y tareas preventivas

Más allá del engaño viral, esta semana sí se registró un episodio menor en el loteo social 4 de la localidad, donde tareas municipales de corte de malezas en altura provocaron el desplazamiento de insectos y la aparición de una culebra en el ingreso a un domicilio.

Con la llegada de las altas temperaturas, aumenta la actividad de distintos animales ponzoñosos en la región, por lo que las autoridades sanitarias insisten en extremar los cuidados.

Recomendaciones oficiales para evitar picaduras y mordeduras

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro, a través del Departamento de Zoonosis, recordaron que durante el verano es más frecuente la aparición de arañas, alacranes y serpientes. Entre las especies de mayor relevancia médica se encuentran la “viuda negra”, generalmente extradomiciliaria, y la llamada “araña de los rincones”, que suele habitar en el interior de las viviendas. En los últimos años se registraron casos graves e incluso mortales por picaduras.

También alertaron sobre los escorpiones o alacranes, algunos de los cuales pueden provocar cuadros severos. Estos suelen refugiarse en grietas, escombros, leña, calzado y ambientes poco ventilados.

serpiente río negro Desde el Ministerio de Salud provincial, remarcan las precauciones y recomendaciones ante la aparición de insectos y animales "peligrosos". Archivo

Entre las principales medidas de prevención se recomienda limpiar frecuentemente rincones, detrás de muebles y cuadros; no colgar ropa en las paredes; mantener las camas separadas de los muros; revisar ropa y calzado antes de usarlos; evitar caminar descalzo por la noche; sacudir la ropa de cama diariamente; tapar resumideros con tela metálica; revocar paredes y cielorrasos para eliminar grietas, y mantener ordenados patios y alrededores.

En el caso de las serpientes, cuyas mordeduras pueden ser potencialmente graves, aconsejan no introducir las manos en lugares donde no se pueda ver, usar guantes o palos para mover leña o escombros, emplear calzado adecuado en zonas abiertas, ya que el 80% de las picaduras ocurre en las piernas, revisar los zapatos antes de ponérselos y evitar manipular animales silvestres.

Finalmente, desde los organismos oficiales reiteraron la importancia de verificar la información antes de compartirla y de recurrir siempre a canales formales ante cualquier emergencia real.