Cómo prevenir picaduras de arañas, alacranes y serpientes tras el incidente de General Roca

Este fin de semana, un joven de General Roca fue víctima de la picadura de una serpiente en la zona de Paso Córdoba . Por este motivo, fue internado en el hospital local y se presumía que la picadura podía estar relacionada a una yarará, por lo que se le aplicó el suero antiofídico.

Según se conoció, la víctima tiene 23 años y se encuentra estable, bajo seguimiento médico en el Hospital Francisco López Lima. El incidente se registró en la tarde de este sábado.

Desde el nosocomio se conoció que el hecho se dio en la zona del río de Paso Córdoba. Según testigos, el joven habría intentado agarrar a la serpiente y fue en ese momento cuando el animal lo atacó.

Las recomendaciones para evitar picaduras de arañas, alacranes y serpientes

En Río Negro, el aumento de las temperaturas trae consigo la aparición de víboras, arañas y alacranes en la región. Por lo que la prevención para evitar picaduras es crucial, ya que con un solo ataque, algunas especies, pueden poner en riesgo la vida de las personas.

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro, a través del Departamento de Zoonosis, alertaron que hay que tener especial cuidado con la “viuda negra” que es extradomiciliaria y sobre todo la llamada “araña de los rincones o de los cuadros” mayormente intradomiciliaria. Ya que existen casos de picaduras que provocaron casos mortales en los últimos años.

image

Otra especie a tener en cuenta es el Escorpión (alacrán), existen algunos de importancia médica, cuyo veneno puede provocar cuadros graves, y otros que no representan riesgo significativo para la salud. Esta especie se refugia principalmente en grietas, escombros, leña, calzados y viviendas.

Entre las medidas de prevención para arañas y escorpiones, plantearon la importancia de: limpiar frecuentemente las habitaciones, rincones, detrás de los cuadros, y muebles; no colgar ropas en paredes; mantener las camas separadas de las paredes; revisar camas y ropas antes de usar; evitar caminar descalzo durante la noche, horario en el que están más activo; sacudir y revisar la ropa y calzado antes de usar; tapar los resumideros con tela metálica y desinféctelos; sacudir diariamente la ropa de cama antes de acostarse; asear la casa y alrededores evitando guardar cajas o paquetes cerca de las paredes; revocar paredes y cielorrasos, tapando todas las grietas.

Con respecto a las mordeduras de serpientes, señalaron que son eventos potencialmente graves y letales. Por lo que sugirieron: mantener limpios los patios y jardines; no introducir las manos en lugares donde no se pueda ver que hay dentro o detrás; usar guantes de cuero o palos para remover escombros o leña. (Un 20% de las picaduras se produce en las manos y antebrazos); cuando se esta en una zona que posiblemente haya serpientes (campo, parques, jardines) usar calzado adecuado (botas) (el 80% de las picaduras se produce en las piernas); revisar el calzado antes de ponérselo; no manipular animales silvestres.