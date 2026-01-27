Multas millonarias en Fernández Oro por no limpiar terrenos baldíos: ¿de cuánto son?

La municipalidad realiza desmalezamientos y limpieza de lotes, con los costos a cargo del propietario. El incremento de denuncias motivó las tareas.

La Municipalidad de Fernández Oro ya comenzó con el desmalezamiento de terrenos.

La Municipalidad de Fernández Oro reforzó los controles en terrenos baldíos descuidados y continúa con los desmalezamientos compulsivos en distintos barrios de la localidad. Advirtió que se aplicarán multas millonaria s a los propietarios que incumplan con el cerramiento y limpieza obligatoria del lote .

En los últimos días, el municipio comenzó a intervenir en los barrios Higinio, Las Acacias y Casa Majou , donde se realizaron tareas de limpieza y desmalezamiento en lotes privados. Esta acción se inició a partir de la gran cantidad de denuncias por la presencia de basura e insectos que se acumulan en estos espacios.

El incremento de denuncias motivó las actuaciones impulsadas por la Dirección de Inspectoría General y Medio Ambiente junto a la Secretaría de Servicios Públicos.

desmalezada El municipio ya comenzó con los desmalezamientos compulsivos en distintos barrios de la localidad.

Multas millonarias por terrenos descuidados y abandonados

Desde el ejecutivo local recordaron que cada propietario es el responsable del mantenimiento de su terreno, obligación establecida por la Ordenanza Nº 428-CDM/13. El incumplimiento constituye una infracción y habilita la intervención del Estado local, con la posterior aplicación de sanciones económicas.

Según lo informado, las multas pueden superar los dos millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y de los antecedentes del lote. Además, cuando el municipio realiza el desmalezamiento de manera compulsiva, el costo de esos trabajos se imputa al dueño del terreno.

desmalezamientos Las multas pueden llegar a dos millones de pesos.

Ese gasto se calcula sobre el 75% del valor anual de las tasas por servicios retributivos, al que se suma la multa correspondiente, una combinación que eleva significativamente el monto final que debe afrontar el propietario infractor.

Las autoridades municipales señalaron que los controles buscan prevenir situaciones de inseguridad, evitar la proliferación de plagas y mejorar las condiciones urbanas, por lo que instaron a los vecinos a mantener sus terrenos en regla y realizar el desmalezamiento en tiempo y forma para evitar sanciones.