¿Qué loteo de Fernández Oro sumará nuevos servicios?

La Municipalidad de Fernández Oro anunció la apertura de licitación para sumar obras de infraestructura para los 72 lotes.

La Municipalidad de Fernández Oro anunció el lanzamiento de la licitación para la obra de infraestructura de 72 lotes en la localidad. Se trata de terrenos cuyos beneficiarios serán los afiliados del Sindicato de Obreros de Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén , es decir los trabajadores de la cosecha del Alto Valle.

La obra se financiará con fondos provinciales en el marco del plan “Río Negro Suelo Urbano”. El proyecto apunta a avanzar en una urbanización ordenada, con el objetivo de otorgar facilidades y accesibilidad a la tierra , en un contexto de crecimiento sostenido que tuvo la localidad de Fernández Oro .

La obra incluye la construcción de la infraestructura de los lotes con la ejecución de las redes de agua potable , servicio de energía eléctrica y alumbrado público . La licitación también incluye la provisión de materiales, mano de obra y equipamiento básico.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $509.062.392, cifra que será tomada como referencia para la presentación de las ofertas de las empresas interesadas en ejecutar los trabajos. Sin embargo, la Municipalidad de Fernández Oro todavía no anunció la fecha de la apertura de sobres.

Desde la comunicación oficial indicaron que las empresas interesadas en participar en la licitación y presentar una oferta, podrán acercarse a la sede de Viedma del IPPV ubicada en Winter y Murillo. Digitalmente, se podrá consultar a través del mail a [email protected] o a través de la web del IPPV https://ippv.rionegro.gov.ar.

Amati anunció obras de asfalto, un nuevo loteo municipal y la solución a problemas históricos de Fernández Oro

El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati definió los nuevos ejes que marcarán su gestión durante el 2026. El mandatario anunció una agenda centrada en la infraestructura, en la planificación del crecimiento urbano y mejoras concretas que mejoren la calidad de vida de los vecinos. El mandatario anunció obras de cordón cuneta, asfalto, el lanzamiento de un nuevo loteo municipal y la solución a problemas históricos de la localidad como la baja presión del agua durante el verano. El anuncio se realizó tras una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck.

Asfaltarán el acceso de "La Falda"

Uno de los pilares de esta nueva etapa de gestión será el plan de asfalto sobre arterias principales. En ese sentido, confirmó que próximamente realizará la licitación para la obra de cordón cuneta sobre la calle Mitre, la vía estratégica conocida como “La Falda” que conecta con Cipolletti. Posteriormente, se avanzará con el asfaltado de 1000 metros de esa traza.

Amatti también destacó que avanza con un proyecto de cloacas para sectores que aún no cuentan con el servicio básico, junto con la consolidación de espacios verdes y la ampliación de la ciclovía. Esta última intervención anticipa otros mil metros de asfalto, para fortalecer la movilidad sustentable y la conexión con localidades vecinas a través de la bicicleta.

El crecimiento exponencial de Oro, un desafío de gestión

Uno de los principales desafíos de Amatti es abordar el crecimiento de la población de Fernández Oro, ordenar el crecimiento urbano con el acompañamiento de los servicios básicos, garantizar la seguridad y potenciar la economía local. Las demandas para el acceso a la tierra también forman parte del plan municipal de este año.

El intendente adelantó que entre marzo y abril se podría abrir un nuevo loteo municipal, destinado a vecinos y vecinas de la localidad. “Es una demanda que está hace tiempo y queremos, que al finalizar esta gestión, más familias puedan acceder a su lote y puedan lograr su casa propia” indicó en declaraciones radiales.

Nueva maquinaria para mejorar el estado de las calles de tierra

Respecto al estado de las calles de ripio, Amatti destacó la incorporación de maquinaria al parque automotor municipal durante 2025. Se llevó adelante la compra de una motoniveladora y el rodillo compactador, lo que permitirá mejorar la traza del camino incluso durante períodos de lluvias, para eliminar pozos y mejorar la calzada. Sin embargo, reconoció que aún queda trabajo por delante y el objetivo es avanzar de forma estratégica con el Gobierno Provincial.

La solución al histórico problema de la presión de agua

Ante la llegada de las altas temperaturas y consultado por el suministro de agua, el intendente llevó tranquilidad al asegurar que los problemas históricos con la presión del agua están resueltos. Explicó que el trabajo en conjunto con ARSA y la Provincia como la ampliación de los filtros rápidos inaugurados en mayo del año pasado y las mejoras en las cañerías y válvulas, contribuyen a que todos los barrios tengan una buena presión y servicio de agua las 24 horas del día. Incluso destacó que las mejoras llegaron a sectores castigados por la baja presión como Costa Linda.

Finalmente, el intendente destacó que el desafío central es acompañar el crecimiento de Fernández Oro con obras, infraestructura y brindar servicios a toda la población. “La ciudad creció de manera rotunda y necesitamos seguir mejorándola”, concluyó Amatti.