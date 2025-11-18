Río Negro abrió la licitación para construir una "obra estratégica" en Cipolletti
El gobernador Alberto Weretilneck hizo el anuncio en redes sociales. Los detalles de cómo será el nuevo CET en nuestra ciudad.
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos abrió el llamado a la Licitación Pública para la construcción de un nuevo Centro de Educación Técnica (CET) en Cipolletti, una obra estratégica financiada con recursos provenientes del Bono VMOS, para ampliar la oferta educativa y acompañar el crecimiento del Distrito Vecinal Noroeste. La apertura de sobres está prevista para el 17 de diciembre.
El proyecto contará con una inversión provincial de $5.804.835.613, financiada con recursos provenientes del Bono VMOS, resultado del acuerdo logrado por el Gobierno de Río Negro con las empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, consolidando el compromiso de la Provincia con el desarrollo de infraestructura escolar moderna y de calidad en todo el territorio.
El nuevo edificio contará con una superficie total a ejecutar de 2.925 metros cuadrados, entre espacios cubiertos y semicubiertos. El gobernador Alberto Weretilneck hizo este martes el anuncio del llamado a licitación en sus redes sociales.
El diseño arquitectónico incluye nueve aulas comunes, un aula de saberes tecnológicos, salas de preceptores y profesores, sectores administrativos y grupos sanitarios para estudiantes, docentes y personas con movilidad reducida. Todos estos espacios diseñados estarán integrados funcionalmente en el edificio para su uso cotidiano.
Más detalles de una obra clave
El área de talleres está orientada a la especialidad de Técnico en Programación, incorporando espacios para Robótica, Programación, Redes, Software y Hardware, Plataformas Móviles, Sistemas Operativos y Emprendimientos. También se prevé un sector propio de sanitarios, depósito, sala de máquinas y preceptoría de taller, además de una galería semicubierta para prácticas al aire libre.
El proyecto se completa con un Salón de Usos Múltiples (SUM), comedor, cocina, depósitos generales y un sector exterior equipado como gimnasio deportivo, pensado tanto para actividades escolares como para el uso comunitario. La disposición del SUM y los talleres permitirá su funcionamiento autónomo fuera del horario escolar, favoreciendo el aprovechamiento integral del edificio.
Con esta obra, la Provincia continúa ampliando la red de establecimientos técnicos y fortaleciendo la formación profesional de las y los jóvenes de Cipolletti y la región, acompañando el crecimiento poblacional y la demanda de trayectorias vinculadas a la tecnología y la innovación.
Las empresas interesadas en consultar o adquirir los pliegos licitatorios podrán hacerlo en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro (Buenos Aires 4, Viedma), al teléfono 0800-222-3595 o en la página web:
