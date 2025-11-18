Polémica y tensión por las avivadas en la Ruta 22: Ahora escrachan a los colados

Crece la discusión. Llegó otra denuncia a nuestra redacción con material gráfico que expone a los vecinos transgresores.

Crece la polémica y la pelea entre vecinos por los colados de la Ruta 22.

Sigue la polémica por los “colados” de la Ruta 22 , los conductores que mediante una “avivada” logran acortar camino en la zona del puente para cruzar en menos tiempo que el resto de Cipolletti a Neuquén .

La semana pasada dimos cuenta de la situación controvertida que se generaba en inmediaciones del paso interprovincial, con los automovilistas que sacaban ventaja recorriendo algunos metros por colectora para infiltrarse en la fila de vehículos de la Ruta 22 , cruzando previa y peligrosamente la mano contraria y pasando, incluso, por detrás de la caminera con total impunidad.

Pues bien, ahora llegaron a nuestra redacción imágenes de un vecino transgresor que hasta se baja de su vehículo para correr los famosos plásticos que ofician de muro o vallado y, de ese modo, liberar el camino y culminar la ilícita maniobra.

“No es para comprometer a nadie, simplemente para demostrar que no está bien lo que hacen”, explicó la mujer que nos acercó las escenas.

Otro de las denunciantes, comentó a LM Cipolletti: “Es claramente una infracción la que comenten. El cruce esta cada día peor y cada vez hay que salir más temprano para llegar a horario”.

Lo curioso del caso fue que tras ventilarse el tema el repudio al accionar de esos vecinos infractores no resultó unánime, sino que muchos renegaron de los denunciantes por temor a que refuercen los controles en la zona y ello genere mayor demora.

“Me sorprendió que algunos planteen que es una queja de gusto. Primero porque es una infracción. Segundo porque no puede ser que la caminera no bloquee esa pasada. La gente que va a tardar más es la que cruza mal porque va a tener que hacer el camino que hacemos todos”, reflexionó una de las denunciantes, que prefirió mantener su nombre en reserva.

Es que la publicación original enseguida se llenó de comentarios de quienes a diario padecen el estancamiento del tránsito. Hubo quienes avalaron la denuncia y los que la cuestionaron, como quedó dicho, por temor a que entorpezca aún más todo en caso de que se intensifiquen los controles…

En ese contexto, Yamil opinó: “(El intendente Rodrigo) Buteler debería aprovechar su buena relación con (su par neuquino Mariano) Gaido y pedirle que agilicen el ingreso a Neuquén a la mañana. Es increíble que haya que pasar a 10km/h por la Caminera de Neuquén cuando ni siquiera hay policías controlando. Lo mismo pasa ahora en el tercer puente con el totem insólito que pusieron. No se necesitan ni controles ni inversión, solo gestión”.

Adrián, en tanto, indicó: “El problema creo yo no es que agarren por colectora, el problema es a la velocidad que van. Van corriendo carrera hasta la ex estación de servicio”.

A Luca, en tanto, no le agradó tanto la denuncia: “Díganle a la vecina que si a ella le gusta estar tres horas cruzando el puente buenísimo, pero que no moleste a los demás. Una hora y media antes tenés que estar cruzando, que agilicen en hora pico que la gente va a trabajar, el resto del día que hagan lo que quieran”.

Por su parte Fabiana señaló: “Esas personas llegan tarde al trabajo si no hacen eso, mejor diseñen un buen paso para los trabajadores”.

