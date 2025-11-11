Caos de tránsito en el puente interprovincial: fuerte polémica por los "colados" de la Ruta 22

La denuncia de una mujer que cruza cada mañana de Cipolletti a Neuquén generó una discusión caliente entre vecinos. Las riesgosas avivadas que no todos repudian.

Cruzar de Cipolletti a Neuquén por el puente de la Ruta 22 , es la pesadilla de cada mañana para miles de vecinos que muchas veces incluso llegan tarde a sus empleos por el caos vehicular. Lo que en condiciones normales debería demandar escasos minutos, en horas pico resulta tan eterno como tedioso.

Lejos de encontrarse una solución para un problema histórico, ahora se suma una nueva complicación: cada vez son más los que en medio del descontrol violan las normas de tránsito y se colan mediante riesgosas maniobras en inmediaciones al puente interprovincial.

La situación quedó en evidencia a partir de los videos que circularon en las últimas horas en redes sociales que muestran las “avivadas” de muchos automovilistas, que cortan camino por una calle paralela de tierra, cruzan la Ruta 22 e ingresan impunemente al carril Cipolletti/Neuquén a la altura de la caminera.

colados puente Un auto a punto de "colarse" en la mano Cipolletti-Neuquén de la Ruta 22.

El disparador de un acalorado debate lo dio una vecina que compartió las imágenes con el colega Miguel Parra y generó reacciones de todo tipo: a favor y en contra. Se armó la polémica.

"Buen día... Esto pasa todas las mañanas cruzando de Cipolletti a Neuquén en la caminera de ruta 22. Vehículos cruzan la ruta desde la calle de tierra donde esta Wenlen pasando por el costado de la garita de la policía y subiendo a la ruta mano a Neuquén”, denunció la mujer.

“Esto es infracción, pone en riesgo a otros vehículos y nadie ve nada. ¿Dónde están los controles?" se preguntó quién cruza a Neuquén a diario.

La explicación de la denunciante a LMCipolletti

Seguidamente, este medio se puso en contacto con ella. “Con mi esposo cruzamos todas las mañanas de Cipolletti a Neuquén a trabajar a las 7, maneja él y yo filme. La gente circula por la calle de tierra paralela a la ruta (donde está el boliche ex Kimika, Wenlen, etc). A la altura de la caminera cruzan la ruta y pasan por el costado de la garita de la caminera donde han hecho una pasada (hay dos plásticos grandes naranjas que se ve pusieron en algún momento para que no pasen). Y de ahí encaran y suben a la ruta mano Cipolletti-Neuquén”, reiteró.

Mapita de colados en el puente La marca azul en el mapita muestra por dónde se colan en la ruta 22.

“El cruce esta cada día peor y cada vez hay que salir más temprano para llegar a horario. A veces pienso en bajarme y correr yo misma los plásticos”, amplió dejando en claro la indignación que el hecho le genera.

La reacción de los vecinos y gran polémica en las redes

La publicación enseguida se llenó de comentarios de quienes a diario padecen el estancamiento del tráfico. Hubo quienes avalaron la denuncia y los que la cuestionaron por temor a que entorpezca aún más todo en caso de que se intensifiquen los controles…

En ese contexto, Yamil opinó: “Buteler debería aprovechar su buena relación con Gaido y pedirle que agilicen el ingreso a Neuquén a la mañana. Es increíble que haya que pasar a 10km/h por la caminera de Neuquén cuando ni siquiera hay policías controlando. Lo mismo pasa ahora en el tercer puente con el totem insólito que pusieron. No se necesitan ni controles ni inversión, solo gestión”.

Conductores que se cuelan el puente Cipo - Nqn

Adrián, en tanto, indicó: “El problema creo yo no es que agarren por colectora, el problema es a la velocidad que van. Van corriendo carrera hasta la ex estación de servicio”.

A Luca, en tanto, no le agradó tanto la denuncia: “Díganle a la vecina que si a ella le gusta estar tres horas cruzando el puente buenísimo, pero que no moleste a los demás. 1:30 hs antes tenés que estar cruzando, que agilicen en hora pico que la gente va a trabajar, el resto del día que hagan lo que quieran”.

Por su parte Fabiana indicó: “Esas personas llegan tarde al trabajo si no hacen eso, mejor diseñen un buen paso para los trabajadores”.

colados ruta 22 Los plásticos naranjas que en su momento eran usados como barreras para evitar colados.

Patricio se metió en la polémica y expresó: “Tiene solución... Pero tendrían que tomar una decisión política y hacer una obra importante, porque eso es un embudo y los controles de tránsito en horas específicas tendrían que agilizar un poco para que sea más fluido”.

Consultada por esta inesperada controversia que generó su comentario, la mujer expresó a LMC: “Me sorprendió que algunos planteen que es una queja de gusto. Primero porque es una infracción y segundo porque no puede ser que la caminera no bloquee esa pasada. La gente que va a tardar más es la que cruza mal, porque va a tener que hacer el camino que hacemos todos”.

Y vos, ¿qué pensas?