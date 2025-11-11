Tras la lluvia y el granizo, emiten alerta amarilla para Cipolletti por viento
Rige para todo Río Negro y la provincia de Neuquén. A cuánto llegarán las ráfagas más fuertes en la capital neuquina.
Las condiciones meteorológicas no fueron las mejores en los últimos días en la región, con tornados en el norte neuquino, anegamientos en rutas de acceso a Rincón de los Sauces, y tormenta de lluvia y granizo para Cipolletti y alrededores durante este lunes.
Sin embargo, no termina aquí porque para hoy martes 11 de noviembre se emitió una alerta amarilla por viento para todo el territorio provincial con alcance a Neuquén.
Te puede interesar...
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), regirá una alerta por viento en toda la provincia de Río Negro para este martes. Eso se traduce en que “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Durante el día miércoles 12, se espera una rotación de los vientos al sector Oeste”.
Las zonas afectadas serán: el Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, la Costa, zona Andina y Línea Sur. Además de la vecina provincia de Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, gran parte de Chubut entre otras.
El Alerta Amarilla implica según el SMN que hay "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
Leé más
Suspenden el servicio del Tren del Valle en Cipolletti: un sólo servicio habilitado ¿Hasta cuándo?
Fotogalería de la Feria del Libro de Cipolletti: grilla semanal de actividades
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario