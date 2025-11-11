Tras la lluvia y el granizo, emiten alerta amarilla para Cipolletti por viento

Rige para todo Río Negro y la provincia de Neuquén. A cuánto llegarán las ráfagas más fuertes en la capital neuquina.

Tras el granizo del lunes, este martes se esperan fuertes vientos en Cipolletti.

Las condiciones meteorológicas no fueron las mejores en los últimos días en la región, con tornados en el norte neuquino, anegamientos en rutas de acceso a Rincón de los Sauces, y tormenta de lluvia y granizo para Cipolletti y alrededores durante este lunes.

Sin embargo, no termina aquí porque para hoy martes 11 de noviembre se emitió una alerta amarilla por viento para todo el territorio provincial con alcance a Neuquén.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), regirá una alerta por viento en toda la provincia de Río Negro para este martes. Eso se traduce en que “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Durante el día miércoles 12, se espera una rotación de los vientos al sector Oeste”.

alerta amarilla rio negro neuquen

Las zonas afectadas serán: el Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, la Costa, zona Andina y Línea Sur. Además de la vecina provincia de Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, gran parte de Chubut entre otras.

El Alerta Amarilla implica según el SMN que hay "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".