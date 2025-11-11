Encontraron muerta a Débora a metros del camping donde desapareció: tenía golpes y puñaladas

Nadie sabía nada de ella desde domingo. Horas atrás se había encontrado la carpa de ella y su pareja con manchas de sangre.

Este martes al mediodía, personal policial de Necochea encontró una carpa y una bolsa con manchas de sangre en inmediaciones del Parador South 38, a 3 mil metros del camping donde vieron por última vez a Débora Bulacio .

En los últimos minutos, a raíz de un rastrillaj e encontraron enterrado el cuerpo de una mujer en un lago, cercano al sector donde habría estado la mujer desaparecida. El novio de Débora fue detenido por ser sospechoso de femicidio.

Un periodista de TN confirmó que Débora presenta "heridas propias de un ataque que lleva al patrón de violencia de género, porque tiene heridas de un enfrentamiento a corta distancia y en un lugar cerrado".

camping necochea

La búsqueda de Bulacio había comenzado este martes con un rastrillaje por las playas de los alrededores, en donde apareció una carpa que utilizaba la pareja. La misma tenía además manchas de sangre y olor a putrefacción.

El cuerpo de Débora "fue hallado en la zona lindera a la laguna sobre la arena enterrada", precisaron las fuentes del caso a Infobae. La autopsia, que se realizará en las próximas horas, será clave para determinar las circunstancias de la muerte y el tiempo transcurrido desde el hecho.

Según revelaron, su pareja identificado como Ángel Gutiérrez, el día de la desaparición de Débora había regresado al camping alrededor de las 4 de la mañana sin ella y no respondió sobre donde estaba. Por el momento, se negó a declarar y permanece bajo custodia.

El caso para investigar el femicidio de la mujer de 38 años de edad lo lleva adelante el fiscal Walter Pierrestegui, de la UFI de Género de Necochea, y la jueza de Garantías Aida Ihuez.

desaparecida necochea

"El peor final": qué dijo el fiscal a cargo de la investigación en Necochea

"Estábamos abocados a tratar de encontrarla con vida a Débora o el peor final fue el que vimos en la tarde de hoy que fue hallada acá", expresó el fiscal Pierrestegui en diálogo con los medios.

Por el momento no detalló sobre cómo se encontró el cuerpo y confirmó que a las 17 horas se realizará la autopsia correspondiente. "Las cámaras que hay en el sector nos dieron una gran ayuda, no es la única prueba sino que hubo mucha gente trabajando", sumó el magistrado. Entre ellas fueron las declaraciones testimoniales de la gente que estuvo en el camping como también los peritos tecnológicos que trabajaban en el lugar.

fiscal caso necochea

"La víctima se encontró vestida", confirmó. En tanto, Gutiérrez fue indagado este lunes por femicidio aunque todavía no había confirmaciones, se negó a declarar y se le solicitó una pericia psicológica y psiquiátrica a la que también se negó.

Asimismo, Pierrestegui indicó que el celular del femicida fue secuestrado y "se sacó información a favor de él". En este sentido, detalló que se conocieron llamadas a la víctima alrededor de las 4 de la madrugada del día domingo.

Hasta el momento, se encontraron diversos elementos relacionados a la víctima, como calzas, un par de zapatillas -una arriba de un árbol y otra abajo-, una posible bufanda y la carpa.

El detenido ya fue imputado por femicidio doblemente agravado lo que correspondería una pena a cadena perpetua si se confirma que fue el autor del crimen.