Emotivo homenaje a municipales: 33 jubilados y dos reconocimientos por 25 años de servicio

El Municipio de Cipolletti homenajeó a jubilados y a dos empleados por 25 años de servicio. “Entramos en el otoño de la vida, pero el espíritu sigue en primavera”.

El reconocimiento se realizó en el Salón Multipropósitos de las 1200.

En una mañana cargada de emoción y gratitud, la Municipalidad de Cipolletti llevó adelante un acto de reconocimiento para 33 trabajadores que accedieron a la jubilación y dos empleados que cumplieron 25 años de servicio , correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.

El encuentro reunió a las familias, compañeros y autoridades municipales, en un clima de celebración por las trayectorias y el compromiso de quienes dedicaron gran parte de su vida laboral al servicio público . Las palabras de agradecimiento y los aplausos se entrelazaron en cada historia personal, reflejando la huella que dejan los trabajadores en las distintas áreas de la Municipalidad.

Entre los homenajeados, María Fernanda Ferrel fue reconocida por sus 25 años de carrera, actualmente en el Juzgado de Faltas. En diálogo con LMCipolletti , relató su extenso recorrido por distintas áreas: desde el Concejo Deliberante como ex edil, hasta Hacienda, Protección Civil y el Consejo de la Mujer.

33 trabajadores municipales homenajeados por su jubilación y dos por 25 años de servicio.

“Realmente es una emoción enorme. Aprendí muchísimo en todos estos años, pasé por distintos lugares y siempre traté de crecer y dar lo mejor de mí”, expresó.

Ferrel recordó momentos clave de su paso por la Dirección de Protección Civil, donde colaboró en capacitaciones y actualizaciones del plan de emergencias de la ciudad. “Trabajábamos a contrarreloj, a veces hasta tarde, pero siempre con compromiso. Me siento agradecida con todos los que me dieron la oportunidad de aprender”, añadió.

Hoy, a punto de cumplir 60 años, destacó la importancia del trabajo en equipo y la solidaridad en su área dentro del Juzgado de Faltas: “De 12 que éramos, hoy somos ocho, pero seguimos adelante, aprendiendo y acompañándonos. Logré mucho, incluso recibirme de abogada gracias al apoyo del Municipio y mi familia”.

ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (218) María Fernanda Ferrel, ex concejal y reconocida por cumplir 25 años en el Municipio. Estefania Petrella

Por su parte, Gloria Díaz, con casi 37 años en el área de Intendencia, compartió la emoción de cerrar una etapa: “Estoy muy feliz, muy contenta de haber transitado esta etapa. Gracias al trabajo pude formar mi familia y que mis hijos estudiaran. Conocí gente maravillosa, compañeros que hoy siguen siendo amigos”.

Díaz recordó sus inicios cuando ingresó por concurso interno: “Era todo nuevo, estaba nerviosa, pero fue hermoso. Aprendí mucho y crecí con el Municipio”.

Otro de los protagonistas fue Florencio Aguilar, quien se despidió tras 44 años y siete meses de servicio. “Ha sido una eternidad, pero una vida hermosa. Siempre puse lo mejor de mí en Bromatología, cuidando la salud de mis compañeros y de la ciudad. Lo importante es tener vocación de servicio; sin eso, no hay función pública que valga”, reflexionó.

ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (59) Gloria Díaz, junto al Intendente y al Secretario de Obras Públicas. Estefania Petrella

Rodrigo Buteler: “Una ciudad que avanza gracias a sus trabajadores”

El intendente Rodrigo Buteler destacó la importancia de este tipo de actos, que permiten reconocer públicamente el valor humano detrás de la gestión municipal.

“Son momentos emotivos, donde compartimos no solo con los trabajadores sino con sus familias. Jubilarse es un cambio de vida, una nueva etapa que muchos viven con emoción e incertidumbre. Por eso es importante acompañarlos”, expresó.

Buteler subrayó la función del Estado local y el compromiso diario de los empleados: “A veces se menosprecia el trabajo del empleado público, pero Cipolletti avanza porque hay trabajadores municipales que la hacen avanzar. Existe un círculo virtuoso entre el contribuyente y el empleado municipal que se refleja en la calidad de los servicios y en las obras que se ven en la ciudad”.

ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (14) Rodrigo Buteler sostuvo que "son tiempos difíciles para los trabajadores del Estado" consultado por el bono no otorgado a los empleados. Estefania Petrella

El jefe comunal remarcó que la Municipalidad cuenta actualmente con 1.195 empleados estables, además de personal eventual en Cultura y Deportes, un número que, aseguró, permite sostener el equilibrio entre salarios, servicios y obra pública.

“Tenemos un equilibrio razonable entre gasto salarial y servicios. Aun con la baja de ingresos por la coparticipación y el consumo, seguimos manteniendo la actividad”, señaló.

El desafío salarial y el Día del Empleado Municipal

Consultado sobre la situación salarial y el bono por el Día del Empleado Municipal, que se celebró el sábado 8 de noviembre pero no pudo concretarse como en años anteriores, Buteler explicó: “Son tiempos difíciles para los trabajadores del Estado. Los salarios en zonas petroleras como esta generan una distorsión importante. Nuestro desafío es recomponer los sueldos municipales, que históricamente fueron bajos”.

El intendente reconoció que, pese a la caída de la coparticipación, el Municipio sostiene un diálogo permanente con los sindicatos para encontrar soluciones.

ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (20) Familiares, amigos y autoridades, acompañaron la ceremonia. Estefania Petrella

“La capacitación y la movilidad interna son claves. Estamos trabajando en un nuevo convenio colectivo para mejorar condiciones laborales. Es un desafío, pero seguimos avanzando”, aseguró.

El acto concluyó con abrazos entre compañeros que compartieron décadas de trabajo. Para muchos, fue un cierre de etapa y el inicio de una nueva vida o como incluso mencionó unos de los trabajadores reconocidos: "estamos entrando en el otoño de nuestras vidas, pero nuestro espíritu se siente en primavera".

Los homenajeados

Jubilados: Horacio Ernesto Sánchez, Miguel Tolentino Álvarez, Graciela Krazer, Héctor Guerrero (Servicios Públicos); Adolfo Lorenzo Quilan, Carlo Polanco, Elsa Reyes y Patricia Cabezas (Fiscalización), Jorge Alberto Castillo, Mary Luz Grigor, Susana Sepúlveda, Patricia Tobares, Miguel Ángel Megueta, Analía Montero (Economía y Hacienda), Graciela Alanís (Gobierno); Miriam Espinoza (Cultura); Gloria Diaz (Intendencia); Monica Liliana Román (Juzgado); Abraham Abel Godoy (Asesoría); Eric Enrique Luck Aravena, Román Sepúlveda, Antonio Lucero, Carlos Morales y Manuel Burgos (Obras Públicas); Claudia Silvana Condello, Monica Cecilia Pereira, María Rosa Gutiérrez, Zoila Salvadores, Rosalía Oses y Zulema Del Carmen Rubio (Desarrollo Humano); Daniel Claudio Arbos, Leonardo Ardiaz y Roberto Antonio Sura (Asesoría Seguridad).

25 años de servicio: María Fernanda Farrel (Juzgado de Faltas) y Pablo Andrés Huenchunir (Servicios Públicos).