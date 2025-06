Tras la eliminación del Día del Empleado Público, qué pasa en Cipolletti

El Gobierno nacional eliminó el Día del Empleado Público, en Río Negro será no laborable y en Cipolletti ¿Cuál es la decisión?

Este viernes es el Día del Empleado Público, Nación eliminó el día no laborable, en Río Negro permanece y en Cipolletti no adhieren.

En una decisión que generó amplio debate, el presidente Javier Milei resolvió eliminar este día no laborable a nivel nacional. Así lo confirmó este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa, al indicar que el Gobierno nacional no reconocerá la jornada como feriado para sus trabajadores. “No hay motivo para interrumpir la actividad del Estado”, expresó, alineado con la política de reducción del gasto público que sostiene la actual gestión.