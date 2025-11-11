Detalles del encuentro con Di María de un vecino que le regaló la de Cipo: ¿Cuántos días lo persiguió?

Quién es el comerciante que tuvo un "emocionante" cara a cara con el campeón del mundo y le entregó una casaca del albinegro.

Por conocer o, al menos, ver de cerca a un ídolo, muchas personas son capaces de realizar cualquier “locura”. Máxime los futboleros, en un país donde ese deporte se vive con tanta pasión. Carlos Arias , un popular comerciante de la zona, es un fiel reflejo de ello.

Este vecino radicado en Oro viajo por estos días ida y vuelta en micro a Rosario , su ciudad natal, con un único objetivo: traerse la foto con el campeón del mundo Angel Di María , que está descollando en un rutilante retorno al fútbol argentino y a su amado Central. ¿Logro su propósito el popular Carlitos?

Se lo cuenta a LMCipolletti , además de compartir las increíbles anécdotas y peripecias detrás de ese encuentro con el emblema de la selección y también repasar su historia.

“Yo soy nacido en Rosario, me fui en plena adolescencia para el Sur con mis padres. Ahí hicimos cimientos y ya eché raíces. Pero todos los años me hago un paseíto por mi ciudad, la frecuencia no la perdí. La idea en este viaje era una foto con el Fideo, por suerte la conseguí”, celebra este fanático de Central, el equipo de Fito Páez, del Negro Olmedo, de Fontanarrosa y del mismísimo Che Guevara entre otros hinchas célebres.

Carlitos de Central Carlitos viendo a Di María en el Gigante de Arroyito ante San Lorenzo.

Claro que no fue una misión sencilla conseguir la imagen con Angelito sino que fueron tres días de perseguir a la leyenda, de moverse de un lado a otro, de armar la logística para tratar de ubicarlo, de hacer “guardia” en los recintos deportivos donde podían encontrarlo.

Contó con un cómplice indispensable en esa travesía: su sobrino Gustavo Martínez, quien “va siempre a la cancha, tiene algún que otro contacto e hizo lo imposible para cumplirme el deseo”.

“Un día lo esperamos afuera de la cancha en un entrenamiento y no se pudo porque había mucha seguridad, mucha prensa”, recuerda aquel fallido primer intento.

Embed - LA HISTORIA DEL EMPATE ENTRE ROSARIO CENTRAL Y SAN LORENZO EN ARROYITO | ESPN Fútbol 1 | Fecha 15

Fueron por la revancha tras el partido con San Lorenzo, del viernes por la noche, que resultó empate 1 a 1 en el Gigante de Arroyito. “Lo esperé tras el encuentro, tampoco hubo suerte”, confía el Canalla más famoso del Alto Valle.

¿La tercera fue la vencida? Era la última esperanza porque había que regresar. Ya el lunes, “fuimos al predio de Arroyo Seco, que está cerca de Rosario, hicimos guardia y ahí sí al fin por suerte se dio”, celebra minutos antes de subirse al colectivo que lo traería a la zona.

Detalles de un encuentro soñado con Di María

“El salió del entrenamiento en su auto y paró. La foto no me salió bien, yo estaba muy nervioso. Le entregué la camiseta de Cipolletti, también quería llevarle la de Fernández Oro pero no conseguí talle. Me la aceptó, me dio la mano, me dijo gracias, la verdad un caballero”, comenta emocionado ese inolvidable momento.

“La emoción no la puedo describir, un campeón del mundo, una sensación única. Más allá de ser uno de acá, de Central, todo lo que representa él como jugador”, reflexiona súper contento.

image - 2025-11-11T102409.779 Un Canalla de ley. Carlos Arias, el rosarino que vende artículos de limpieza en el Valle.

Ya contó parte de su historia. Ahora, sobre su presente indica “hace cuatro años en Oro abrí un local de artículos de limpieza, en Roca y Lavín (Ultralimp). Además haciendo radio por hobby, programas de música, ahora en Skype en Neuquén, antes en la Radio de Oro, esos también son momentos únicos”, destaca.

Y promete que “le voy a hacer un cuadrito a la foto con Di María”. Carlitos vuelve pipón tras conocer a Fideo. Su objetivo Central está cumplido. Rosario siempre estuvo cerca (Y Angelito ahora también). ¡Sácale un foto!