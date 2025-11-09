Estallaron las redes: los mejores memes tras el triunfo de Boca en el Superclásico ante River
Marcelo Gallardo, Paulo Díaz, el Changuito Zeballos y hasta Dua Lipa fueron los protagonistas de los principales posteos en las plataformas luego de la victoria xeneize.
Boca consiguió un triunfazo en el Superclásico ante River y, de yapa, consiguió la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. El Xeneize fue muy superior al Millonario, sobre todo en el segundo tiempo, y tuvo al Changuito Zeballos como su principal figura. Por supuesto, las redes sociales se hicieron eco de la victoria del cuadro azul y oro en la Bombonera, mientras que los fanáticos del elenco comandado por Marcelo Gallardo estallaron en furia.
Las duras críticas de los hinchas de River contra Gallardo
El DT del equipo de Núñez fue de los más cuestionados en plataformas como X. Ocurre que el Muñeco, que fue ratificado como estratega hasta diciembre del 2026, estuvo lejos de imprimirle su estilo al equipo y volvió a salir al campo de juego con línea de 5, demostrando inferioridad incluso desde el dibujo táctico. De hecho, la visita exhibió una versión contragolpeadora, sin control del juego en absoluto y perdió la cabeza una vez que quedó por debajo en el marcador.
Los fanáticos le reprocharon al técnico la inclusión de algunos futbolistas, como Matías Galarza Fonda; y la insistencia con otros que están en un momento flojo, como es el caso de Paulo Díaz o Miguel Borja. Uno de los principales cuestionamientos tuvo que ver con el abultado gasto en refuerzos, que llegó a los 100 millones de dólares, y que ninguno de ellos estuvo a la altura a lo largo de la temporada. La Banda, incluso, atraviesa un presente desastroso desde lo estadístico.
Paulo Díaz, el principal apuntado en el Millonario
El central chileno también se convirtió en trending topic con el correr de la jornada. El ex San Lorenzo fue claramente el peor de la cancha: perdió con el cuerpo ante Milton Giménez en el primer tanto del anfitrión; no llegó a cortar el centro en el segundo; y se quedó parado en la acción en la que el árbitro Nicolás Ramírez había cobrado un supuesto penal de Franco Armani sobre el delantero, y que después terminó desestimando con la colaboración del VAR.
Los festejos de Boca por la clasificación a la Copa Libertadores
Lo que rápidamente recibió miles de interacciones en las redes fue el posteo oficial de la CONMEBOL Libertadores anunciando la inclusión de Boca de cara al 2026: el Xeneize volverá a disputar la máxima competición internacional luego de dos temporadas de ausencia -este año, perdió en la segunda fase ante Alianza Lima y no alcanzó la zona de grupos-. La ilusión por la séptima, después de varias pálidas, volvió a resurgir.
El Changuito Zeballos, la figura excluyente del Xeneize
Por último, el Changuito recibió el reconocimiento de propios y extraños. El extremo santiagueño se transformó en uno de los mejores futbolistas del certamen local a base de esfuerzo y talento, tras haber sufrido una rotura de ligamentos y una serie de lesiones vinculadas que lo tuvieron a maltraer. Con Miguel Ángel Russo recuperó la titularidad y Claudio Úbeda, luego del fallecimiento de Miguelo, le dio todo su respaldo. Con 23 años, parece estar preparado para dar el salto y lo demostró ante su máximo rival.
La sorpresiva presencia de Dua Lipa en el estadio
Los internautas también se mofaron de la presencia de Dua Lipa en el Alberto J. Armando: la artista británica fue invitada a disfrutar del compromiso, muy cerca del palco de Juan Román Riquelme, después de haber realizado dos shows con localidades agotadas en el Monumental. Para no generar discordia, la autora de "New Rules" vistió la casaca de la Selección Argentina y no gritó ninguno de los goles. Ayer, sin embargo, había posado con la camiseta millonaria.
