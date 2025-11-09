Así forman Boca y River para el Superclásico
Los dos clubes más grande del fútbol argentino se enfrentan en La Bombonera por la fecha 15 del Clausura.
Todo confirmado para el partido entre Boca y River que comenzará a las 16:30 en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.
En el local el único cambio es el regreso de Leandro Paredes, mientras que Gallardo modifica esquema y realiza varios movimientos de nombres en el once inicial del Millo.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado y Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maxi Meza; Sebastián Driussi y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Héctor Paletta.
