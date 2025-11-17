Cortes parciales por una obra de gas en la calle que une Cipolletti y Fernández Oro

El Municipio de Cipolletti anticipó bloqueos temporales en calle Maestro Espinosa. Es para la conexión de una nueva cañería de gas. Los trabajos terminarán el miércoles.

Desde este lunes 17 y hasta el miércoles 19, se llevará a cabo un empalme del refuerzo de la red de gas en la intersección de las calles Maestro Espinosa y Huechulafquen, en La Falda, en la zona Este de Cipolletti . Debido a estos trabajos, la calzada se verá reducida en ese sector durante el periodo mencionado.

Camuzzi y la contratista CR Constructora serán las empresas encargadas de las tareas. A través de la Secretaría de Obras Públicas se solicita circular con precaución por dicho sector.

Lunes: se ejecutará el cruce por debajo de caño corrugado (canal de riego) y caño de agua ambos perpendiculares al caño a instalar. La cañería de impulsión cloacal será cruzada por arriba de la misma garantizando una separación de 30cm y adicionando loseta entre ambos caños. La cañería de agua se cruzará por debajo también colocando loseta entre habas.

Este tramo instalado será hasta la mitad de calzada de calle Maestro Espinosa, por lo no se realizará corte total de dicha arteria, se cortará media calzada. Desde el Municipio pidieron extremar la precaución al circular por el sector, muy utilizado para unir Cipolletti con Fernández Oro.

Martes: se ejecutará la excavación del tramo faltante desde la mitad de la calzada hasta la banquina donde se encuentra el punto de empalme. Se empalmará en el extremo dejado el día anterior y se colocará tapón en el extremo libre. Se cargará la cañería con aire para dar inicio a la prueba neumática.

Miércoles: se retirará el registrador y se verificará que el ensayo haya sido correcto. Se retira tapón en ambos extremos de la red y se procede a hacer los dos empalmes y habilitación del Tramo II. En estas tareas se reducirá la calzada en la zona puntual de trabajo.