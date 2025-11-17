Murió un nene de 4 años al incendiarse un camión donde jugaba: qué dijo la policía

En medio de la conmoción se conocieron los resultados de las primeras pericias.

La Justicia investiga cómo se produjo el incendio que terminó con la vida del menor.

Este fin de semana una tragedia sacudió a la localidad de Ordóñez en Córdoba , tras la muerte de un niño de apenas cuatro años. Por el momento se desconocen las causas que llevó a este resultado fatal.

El menor de tan 4 años se encontraba jugando en la parte trasera de un camión Mercedes Benz , cuando el vehículo se incendió de manera repentina y violenta.

Fuentes policiales indicaron que las llamas alcanzaron al pequeño, que no pudo ser rescatado a tiempo por personal de salud ni familiares.

policia cordoba

Por el momento, la Justicia se encuentra en plena investigación de las causas que originaron el incendio para determinar cómo se desencadenó el fuego y si hubo elementos que contribuyeron al trágico desenlace.

Las primeras pericias de la Policía indicaron que todo habría ocurrido tras la explosión de una garrafa en la zona donde está la cama del vehículo Mercedes Benz y se desató el incendio feroz.

Vecinos y familiares se mostraron profundamente consternados por el hecho, ocurrido en la noche del sábado. Pese a la rápida intervención de personal policial y servicios de emergencia, no fue posible rescatar al pequeño a tiempo, quien falleció a causa de las llamas.

Un nene murió mientras jugaba a la pelota con sus amigos

Lamentablemente, el caso de la localidad cordobesa no fue el único que dejó a un menor de edad como víctima fatal. En la provincia de Misiones, el niño identificado como Aarón Sebastián Díaz murió este domingo por la tarde.

El incidente se produjo cuando el menor de 4 años jugaba a la pelota junto a otros dos menores en su casa de El Porvenir II.

Alrededor de las 17:50 horas, Aarón se dirigió a una pileta para lavarse las manos, sin advertir que un alargue permanecía enchufado en las inmediaciones. La descarga eléctrica lo dejó inconsciente en cuestión de segundos, según relató su madre a las autoridades.

hospital misiones

Alertados por sus amiguitos que lo acompañaban, los adultos trasladaron rápidamente a Aarón en un vehículo particular hasta el Hospital de Itaembé Guazú. Allí llegó sin signos vitales. La médica de guardia detalló que el equipo sanitario realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 40 minutos, aunque no se consiguió revertir el cuadro.

En la vivienda intervinieron efectivos de la Comisaría 15ª, junto a Policía Científica y un médico policial, quienes llevaron a cabo las pericias correspondientes, mientras que el Juzgado de turno quedó a cargo de las actuaciones.

Una nena de dos años murió aplastada por un portón en un club

La semana pasada se registró un brutal accidente en la localidad santafecina de San Genaro. El pasado sábado 8, una nena de 2 años murió tras ser golpeada por la reja de un portón corredizo que se desplomó mientras jugaba en un club.

Según testigos, la estructura metálica cayó de manera imprevista, provocando desesperación entre los presentes. Familiares y bomberos intentaron reanimarla en el lugar y luego la trasladaron de urgencia a una clínica cercana. Pese a los esfuerzos médicos, la niña falleció poco después de ingresar al centro de salud.