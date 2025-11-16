Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 11.100 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3322, realizado este domingo 16 de noviembre de 2025, puso en juego más de 11.100 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.300 millones de pesos . Salieron los números 14, 03, 39, 21, 17 y 42. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.700 millones de pesos . Salieron los números 29, 00, 44, 01, 22 y 12. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 6.500 millones de pesos y salieron los números 02, 22, 26, 20, 07 y 10. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 342 millones de pesos, los números favorecidos fueron 19, 26, 05, 24, 43 y 20. Hubo 17 ganadores que se llevarán más de $20 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 11.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del miércoles

Quini 6, en su edición 3321, realizado este miércoles 12 de noviembre de 2025, puso en juego más de 10.000 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.000 millones de pesos. Salieron los números 09, 16, 45, 20, 02 y 48. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.400 millones de pesos. Salieron los números 39, 38, 04, 24, 19 y 23. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 6.100 millones de pesos y salieron los números 28, 34, 19, 37, 32 y 41. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 275 millones de pesos, los números favorecidos fueron 32, 13, 22, 12, 16 y 00. Hubo 37 ganadores que se llevarán más de 7 millones de pesos cada uno; cuatro de Santa Fe, tres de Salta, ocho de Entre Ríos, dos de La Pampa, uno de San Luis, 12 de Buenos Aires, tres de Córdoba, Tres de Mendoza y uno de Misiones.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 11.100 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.