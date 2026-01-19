Gritos, desesperación y encierro: el confuso episodio que reavivó el debate de salud mental en Fernández Oro

Una mujer que había sido alojada en un Centro Comunitario de Costa Linda vivió una crisis tras sentirse encerrada en el lugar. La situación desató las críticas sobre la falta de operadores de salud mental.

Un llamativo episodio que tuvo lugar el jueves pasado en Fernández Oro puso en relieve los abordajes sobre la salud mental y los diferentes dispositivos estatales para asistir a las personas que padecen este tipo de diagnósticos. El hecho que tuvo lugar en el barrio Costa Linda , generó preocupación entre los vecinos y motivó una intervención policial .

La situación se registró en un antiguo Centro Comunitario en refacción, donde estaba alojada una mujer. Según informaron fuentes policiales, el lugar había sido destinado para que pernocte la señora , hasta regularizar su situación habitacional.

Sin embargo, las puertas del Centro Comunitario habían sido cerradas con un candado para garantizar la privacidad del lugar y prohibir el ingreso de personas ajenas a la institución . La colocación del seguro se efectuó, previa consulta a la mujer, que dispuso el cerramiento del portón desde afuera.

Una hora después, la mujer comenzó a sentirse encerrada y empezó a gritar que la dejen salir. Los gritos fueron escuchados por un grupo de jóvenes que jugaba al fútbol en el playón contiguo al centro comunitario. La exaltación de la señora generó momentos de tensión entre los presentes, que no sabían cómo intervenir.

Gritos y momentos de tensión

Los jóvenes y vecinos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Los primeros en llegar fueron los efectivos de la Unidad N°26, quienes averiguaron que la mujer había sido atendida previamente en la guardia del Hospital y estaba bajo la órbita de Desarrollo Humano.

Incidentes 020925 Los efectivos de la Comisaría N°26 de Fernández Oro asistieron al lugar. Oro en Noticias

Durante el operativo policial, la mujer se mostró visiblemente alterada y con un estado de angustia, ya que manifestó que alguien quería hacerle daño y a su hijo. Su conducta reflejó la necesidad de una asistencia por parte de un operador de Salud Mental y la ausencia de un protocolo para este tipo de casos.

Esta situación volvió a poner en debate si Fernández Oro cuenta con los recursos suficientes para enfrentar este tipo de episodios y la posibilidad de garantizar un acompañamiento profesional que respete los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.