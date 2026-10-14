La nueva escuela técnica de Cipolletti que impulsó a una vecina a abrir su propia librería

Una vecina del Distrito Vecinal Noreste encontró una oportunidad para emprender gracias a una obra educativa que avanza con una inversión millonaria.

Natali Barrientos, la vecina de Cipolletti que encontró una oportunidad de emprender a través del desarrollo de la nueva Escuela Técnica en construcción.

La construcción de una nueva escuela técnica en Cipolletti no solo representa una ampliación de la infraestructura educativa, sino que también comienza a generar oportunidades para los vecinos. Una mujer decidió apostar por un emprendimiento comercial frente al futuro establecimiento.

Se trata de Natali Barrientos , una vecina del Distrito Vecinal Noreste (DVN) que encontró en el avance de las obras una oportunidad inesperada. Frente al edificio educativo que construye la Provincia, decidió abrir una librería destinada a acompañar a los futuros estudiantes.

La iniciativa surgió cuando Natali descubrió que el terreno ubicado frente a su vivienda, donde inicialmente imaginaba una plaza, sería destinado a la construcción de un Centro de Educación Técnica (CET) . La noticia modificó sus planes y despertó una nueva idea comercial.

“Nosotros lo tomamos como una bendición. No estaba en nuestros proyectos originalmente, pero las cosas se fueron dando ”, expresó la emprendedora, quien comenzó a preparar su negocio mientras avanzan los trabajos de construcción del establecimiento educativo.

Una librería frente a la futura escuela técnica de Cipolletti

El emprendimiento tiene como principal objetivo brindar una alternativa cercana para que los estudiantes puedan adquirir útiles escolares, materiales de estudio y elementos necesarios para sus actividades educativas, sin tener que trasladarse hacia otros sectores de Cipolletti.

“La idea es apuntar a los chicos de la escuela, poder darles las cosas necesarias y tratar de ir cumpliendo con lo que necesitan ”, explicó Natali sobre las expectativas que tiene para su nuevo comercio.

La vecina destacó que la llegada de una institución secundaria representa una respuesta a las necesidades de un sector que experimentó un importante crecimiento poblacional durante los últimos años, especialmente entre las familias con hijos adolescentes.

“Acá era recontra necesario. Hay muchísimos chicos, ahora justamente en etapa más del secundario ”, sostuvo Barrientos, al referirse a la importancia de contar con nuevas alternativas educativas dentro del propio barrio.

Cómo será el nuevo Centro de Educación Técnica

El nuevo CET de Cipolletti contará con una propuesta de formación técnica orientada a áreas como robótica y computación, disciplinas vinculadas con las nuevas tecnologías y las demandas actuales del mercado laboral.

Además de los espacios destinados al aprendizaje, el proyecto contempla sectores que podrán utilizar los vecinos para desarrollar diferentes actividades, con el objetivo de fortalecer la integración comunitaria y generar nuevos lugares de encuentro.

“Está creciendo muy rápido el distrito y está bueno ir dándole alguna opción, sobre todo a los chicos, para que no estén en la calle ”, manifestó Natali sobre las posibilidades que ofrecerá el establecimiento.

Una inversión educativa financiada con el Bono VMOS

La construcción del establecimiento se financia mediante recursos del Bono VMOS, obtenidos a partir de acuerdos entre el Gobierno de Río Negro y empresas vinculadas al desarrollo energético de la provincia.

La obra forma parte de un plan provincial de infraestructura educativa que contempla una inversión superior a los 25.600 millones de pesos, destinada a construir nuevas escuelas técnicas en diferentes localidades rionegrinas.

El programa incluye establecimientos en Cipolletti, Luis Beltrán, Campo Grande, El Bolsón y General Conesa, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación y responder al crecimiento de la matrícula educativa.

La administración del gobernador Alberto Weretilneck impulsa estas inversiones con recursos provenientes del desarrollo energético, destinados a fortalecer servicios esenciales y acompañar las necesidades de las comunidades de Río Negro.