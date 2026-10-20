La capacitación se realizará en noviembre, tendrá cupos limitados y ofrecerá herramientas para mejorar la gestión y potenciar negocios. La preinscripción cierra el 2 de noviembre.

Llega por primera vez a Cipolletti un taller gratuito para emprendedores: cómo inscribirse y quiénes pueden participar.

Cipolletti tendrá por primera vez el Taller Empretec, una propuesta de formación gratuita destinada a emprendedores , empresarios y líderes de pequeñas y medianas empresas que buscan fortalecer sus proyectos y llevar sus negocios al siguiente nivel.

La capacitación se desarrollará del 9 al 14 de noviembre en la sede de UFLO Universidad, ubicada en Mengelle 8. La actividad tendrá cupos limitados y quienes quieran participar deberán completar una preinscripción antes del 2 de noviembre.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Empretec Argentina , con el acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti, el Gobierno de Río Negro y la Universidad de Flores.

Cómo participar del taller Empretec en Cipolletti

Las personas interesadas podrán conocer la propuesta y su metodología en una charla informativa virtual prevista para este martes 20 de octubre a las 14. El encuentro se realizará a través de Zoom y el acceso estará disponible en el sitio oficial de Empretec.

Para postularse a la capacitación, deberán completar el formulario de preinscripción disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/Inscripcion_TallerDCE_Cipoletti. El plazo estará abierto hasta el 2 de noviembre.

El proceso de selección contempla una preselección y una entrevista virtual para definir quiénes integrarán el grupo de participantes.

Qué herramientas ofrece la capacitación

El Taller Empretec apunta a que cada participante pueda reconocer sus fortalezas, identificar oportunidades de negocio y desarrollar habilidades vinculadas con la planificación, la toma de decisiones y la mejora continua.

A lo largo de seis jornadas, los asistentes trabajarán con herramientas prácticas para mejorar la gestión de sus emprendimientos y empresas. La propuesta también busca fortalecer comportamientos asociados al desempeño empresarial y brindar recursos para enfrentar los desafíos cotidianos de un negocio.

La metodología se caracteriza por ser interactiva y combina análisis de casos, cuestionarios, ejercicios y actividades participativas. Fue diseñada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Un programa con trayectoria internacional

Empretec funciona en Argentina desde 1988 y, desde entonces, capacitó a más de 10.000 emprendimientos. El programa está orientado a desarrollar capacidades empresariales y acompañar a quienes buscan consolidar sus proyectos.

La llegada del taller a Cipolletti representa una nueva oportunidad de formación para emprendedores y referentes de pymes de la región que quieran incorporar herramientas para mejorar su desempeño y potenciar el crecimiento de sus negocios.