Tenis de mesa, voley, básquet y olimpiadas: qué actividades deportivas tendrá la ciudad este fin de semana

La Municipalidad de Cipolletti invita a la comunidad a disfrutar y acompañar las distintas propuestas deportivas que tendrán lugar en este fin de semana.

Cipolletti tiene una cargada agenda deportiva para el fin de semana.

Cipolletti tiene una cargada agenda deportiva para el fin de semana.

Este fin de semana, la Municipalidad de Cipollett i invita a la comunidad a disfrutar y acompañar las distintas propuestas deportivas que se desarrollarán en la ciudad. En esta ocasión se realizarán competencias, encuentros y torneos en diversas disciplinas y categorías. Además, algunas de las Escuelas municipales representarán a la ciudad en otras localidades.

La fecha de básquet se realizará el domingo 25 de octubre en el Club Perfora de Plaza Huincul y recibirá a la Escuela Municipal (EMBC). Los horarios quedaron conformados de la siguiente manera:

Gimnasia artística... y cipoleña

La Escuela Municipal de Gimnasia Artística organiza el Torneo Aniversario "Ciudad de Cipolletti", que se llevará a cabo en el Estadio Municipal, de calle Naciones Unidas 1700.

El evento comienza este viernes 23 de octubre desde las 18 y abrirá con el encuentro de Nivel Escuela y competencia Nivel 1. En tanto, el sábado seguirán con la instancia desde la 8.30 y realizarán las competencias correspondientes a los niveles comprendidos del 2 al 7.

Liga Infantil de Fútbol

El sábado se disputará una nueva fecha del Torneo Clausura "Nicolás Jaime". La modalidad recreativa se desarrollará con normalidad. En la modalidad competitiva se recuperarán encuentros pendientes.

En el Predio La Amistad de 9 a 13: categorías juveniles, menores e infantiles.

En el Estadio Municipal de 15 a 19: categorías Mini Pitufos, Pitufos y Cebollitas.

Tenis de Mesa

El sábado 24 se disputará un Torneo Abierto de Tenis de Mesa en el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut).

10:30 | Categoría Primera

13:30 | Categoría Segunda

Vóley

El sábado se jugará una nueva fecha de la Liga Mixta Comunitaria en el Complejo Deportivo Municipal, de 8:30 a 16. Además, las escuelas municipales tendrán participación en competencias fuera de la ciudad. La categoría Sub 18 masculina participará del "Open Neco", que se desarrollará en Necochea.

La categoría Sub 14 femenina, con dos equipos, competirá en el Torneo Provincial que se realizará en Bariloche.

Newcom y Olimpiadas para Personas Mayores

La Escuela Municipal de Newcom participará con tres equipos en las Olimpiadas para Personas Mayores, que se desarrollarán el domingo en el Estadio Municipal de 10 a 18.

Habrá tenis de mesa, newcom, tejo, ajedrez, sapo, truco, escoba, dominó, tejido, canto, instrumentos musicales y danza grupal.

Las Olimpíadas para Personas Mayores tienen como objetivo promover el envejecimiento activo y saludable. A través de diferentes disciplinas deportivas y la recreación, se busca fortalecer vínculos y generar espacios de encuentro y reconocimiento.

El cierre se llevará a cabo con la entrega de premios a las ganadores en cada categoría, y un gran baile para celebrar el encuentro recreativo y deportivo.

Invitan a los cipoleños a sumarse a la Caminata Rosa en el mes de prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

Este sábado la ciudad se viste de rosa

El Concejo Deliberante de Cipolletti, la Municipalidad y LALCEC invitan a la comunidad a participar de una nueva edición de la Caminata Rosa, que se realizará este sábado 24 de octubre en el Parque Rosauer. Las actividades comenzarán a las 15:30, mientras que la tradicional caminata partirá a las 18:30.

En el marco del Mes Rosa, la jornada reunirá a instituciones de salud pública y privada, organizaciones, empresas, instituciones intermedias y vecinos para promover el cuidado de la salud y concientizar sobre la importancia de los controles para la detección temprana del cáncer de mama.

Las actividades son gratuitas para toda la familia

Desde el inicio del encuentro se entregarán las remeras gratuitas para la caminata. En tanto, se informó que quienes deseen colaborar podrán realizar un aporte voluntario a beneficio de LALCEC Cipolletti, para acompañar su tarea de prevención, detección temprana y acompañamiento de pacientes con cáncer. También se brindarán turnos para mamografías gratuitas, a cargo del Hospital Dr. Pedro Moguillansky, Leben Salud y Policlínico Modelo.

Con el fin de promover que jóvenes y adultos completen sus calendarios, estará disponible el Vacunatorio Central. Además, las distintas instituciones de salud realizarán testeos de infecciones de transmisión sexual (ITS), controles cardiovasculares, asesorías y registro de signos vitales. Entre las instituciones que acompañarán la jornada también estará Idac Laboratorio.

Por otra parte, la Feria Rosa de Economía Social contará con la participación de emprendedores y artesanos, que acercarán sus productos al parque.