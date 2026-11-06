Cipolletti apeló la sanción y Almirón estará para la vuelta contra Juventud Antoniana

El volante fue expulsado en la final ante San Martín de Formosa por agredir a un rival. El plantel viaja este sábado a Salta.

La sanción a Almirón se redujo a un partido: podrá jugar la revancha frente a Juventud Antoniana.

En medio de la preparación para afrontar una nueva oportunidad de ascenso, Cipolletti recibió una de las mejores noticias de los últimos días. La dirigencia consiguió revertir una sanción que amenazaba con dejar a uno de sus futbolistas afuera de buena parte de la Reválida .

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal hizo lugar al recurso de reconsideración presentado por la institución albinegra y redujo de tres a una fecha la suspensión de Andrés Almirón , expulsado durante la final frente a San Martín de Formosa en Córdoba.

La resolución representa un importante alivio para Fabián Enríquez , que ahora podrá contar con el futbolista para el encuentro de vuelta de los cuartos de final, cuando el Capataz de la Patagonia reciba a Juventud Antoniana en La Visera de Cemento , el próximo 14 de noviembre.

Lo que inicialmente parecía una ausencia para tres encuentros decisivos terminó convirtiéndose en una baja de apenas un partido.

La expulsión de Almirón se produjo a los 64 minutos de la final que Cipolletti perdió ante San Martín de Formosa.

El árbitro informó que el futbolista había sido expulsado por conducta violenta, al considerar que aplicó un golpe de puño en el estómago de un adversario.

A partir de ese informe, el Tribunal de Disciplina resolvió inicialmente sancionarlo con tres partidos de suspensión, según el fallo publicado el 29 de octubre en el Boletín Oficial 88/26.

La decisión significaba que Almirón se perdería los dos encuentros de cuartos de final de la Reválida y, en caso de avanzar Cipolletti, también la ida de semifinales.

Sin embargo, la dirigencia albinegra consideró excesiva la sanción y presentó un recurso para solicitar su revisión.

En principio, el objetivo era conseguir una reducción de al menos una fecha. Finalmente, el resultado fue todavía mejor.

Omar Novoa

Las imágenes que fueron determinantes

Uno de los puntos centrales de la presentación realizada por Cipolletti fue la incorporación de imágenes de video de la jugada.

En su descargo, la institución sostuvo que no había existido un golpe de puño aplicado con fuerza, sino un movimiento reactivo del futbolista después de un choque previo con el adversario. Además, argumentó que la acción no había provocado lesiones y que se trató de un episodio aislado, sin reiteración ni persecución posterior.

El Tribunal analizó las imágenes y reconoció una diferencia entre lo que había interpretado el árbitro y lo que efectivamente mostraba la filmación.

En la resolución del expediente 5857/26, el organismo explicó que, luego de revisar el material, verificó que Almirón “le aplica un manotazo al adversario para sacárselo de encima”, mientras que el árbitro había considerado que se trataba de un golpe de puño.

Esta nueva interpretación resultó fundamental para modificar el castigo original.

Otro punto a favor: Almirón no tenía antecedentes

La revisión de la jugada no fue el único argumento que favoreció al futbolista.

El Tribunal también examinó sus antecedentes disciplinarios y en ese análisis se comprobó que Almirón no registraba antecedentes en su legajo personal.

Con estos elementos, el organismo resolvió aceptar la presentación realizada por Cipolletti y reducir el castigo a un solo partido.

El plantel viajará este sábado al mediodía en avión rumbo a Salta para la ida de cuartos de final contra Juventud Antoniana.