Lo pescaron cuando intentaba robar el estéreo de un auto secuestrado por la policía

El ladrón había cortado el alambrado perimetral para ingresar al predio de un puesto de Seguridad Vial. Terminó confesando y cumplió una leve pena.

El puesto de Seguridad Vial de Barda del Medio, donde atraparon a un ladrón que intentó robar un equipo de audio de un auto secuestrado.

Un hombre quiso apoderarse de un equipo de sonido de un Volkswagen Gol que había sido secuestrado por policías del Destacamento de Seguridad Vial de Barda del Medio , y estaba estacionado en el predio ubicado a la vera de la Ruta Nacional 151 , a metros del canal principal de riego que nace en el dique sobre el río Neuquén.

El incidente ocurrió el 18 de marzo de 2023, alrededor de las 7:20 de la madrugada, y se detectó que el intruso había cortado el cerco perimetral del depósito, donde hay otras unidades sacadas de circulación por distintas faltas.

Pero el acusado, cuya identidad no aparece en una reciente resolución judicial, no logró cometer el hecho, porque fue sorprendido por personal de esa unidad cuando aún estaba dentro del auto, y fue detenido.

Imputación, pruebas y propuesta de pena

El sujeto fue imputado por el delito de “robo en grado de tentativa”. El expediente reunió un cúmulo de pruebas que ponían al acusado como autor de los hechos. Se mencionó el testimonio de los policías que lo atraparon en plena maniobra delictiva. También fue considerada relevante la declaración de un efectivo del Gabinete de Criminalística, que constató la rotura del alambrado y los daños ocasionados en el vehículo, al igual que las personas que fueron testigos del procedimiento.

Semanas atrás se realizó una audiencia en la que el fiscal Leandro López y la defensora Oficial Silvana Ayenao le comunicaron a la jueza María Florencia Caruso Martín que habían consensuado cerrar la causa a través de un juicio abreviado, que requería la confesión del acusado.

El acuerdo establecía imponerle 15 días de prisión efectiva, dado que el sujeto contaba con antecedentes penales computables. Se estableció, en este sentido, que en abril de 2024 había sido condenado a 3 años de prisión efectiva por “robo con arma”, caso que había sido unificado por otros anteriores por encubrimiento, portación de arma de fuego y robo calificado por udo de arma.

Esa sentencia la estaba cumpliendo con el beneficio de la libertad asistida, y por esa causa había surgido el dictado de rebeldía y el pedido de captura. La Defensa comunicó que el hombre aceptaba el acuerdo de pena, por lo que quedó asentado que reconocía haber cometido el hecho.

La jueza Caruso Martín no objetó el pedido de las partes y dictó la condena de 15 días de prisión de cumplimiento efectivo. Sostuvo que el intento de robo hacía sido corroborado con las evidencias colectadas en la investigación. Destacó en este sentido que el ladrón había sido apresado “en flagrancia” por los uniformados y los demás testigos.

Agregó a ello que sumaba la confesión “lisa y llana” del imputado y la aceptación del castigo, un requerimiento que se debe contar para que prospera el juicio abreviado.

En el fallo la magistrada que tanto la fiscalía como la defensa habían renunciado a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia quedaba firme. También ordenó desactivar la orden de rebeldía y captura y dejó al condenado a disposición del Juzgado de Ejecución local para que realice el cómputo de pena.