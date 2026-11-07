Corridas y desesperación en los festejos de Boca en Cipolletti: ¿Qué pasó?

Un gran sobresalto para la multitud xeneize que se congregó en España y Roca. Hasta el fotógrafo de LMC tuvo que ponerse a resguardo en medio del caos.

La celebración de Boca contó con un momento de sobresalto.

Lo que debía ser una jornada de pura alegría y celebración para los hinchas de Boca en Cipolletti estuvo a punto de opacarse. Tras consagrarse campeón, decenas de familias, jóvenes y chicos se congregaron con banderas y gorros en la tradicional intersección de las calles España y Roca para dar rienda suelta a la fiesta. Sin embargo, el pánico se apoderó de los presentes en cuestión de segundos debido al mal uso de fuegos artificiales.

El incidente ocurrió cuando un grupo de simpatizantes encendió varias baterías de pirotecnia de alto impacto en medio de la muchedumbre. Debido a las vibraciones de las primeras detonaciones y la falta de apoyo o fijación en el asfalto, las estructuras colapsaron y se desbandaron sobre la calzada .

En lugar de proyectarse hacia el cielo, los tubos quedaron inclinados y apuntando de forma directa hacia la gente. De un momento a otro, una lluvia de chispas y proyectiles encendidos comenzó a dispararse en todas direcciones.

Cerca de las las 20.30, el estruendo, los chispazos y la dirección incontrolada de los disparos provocaron corridas desesperadas, gritos y momentos de extrema tensión. Madres y padres buscaron refugio apresuradamente con sus hijos en brazos, mientras otros intentaban esquivar las detonaciones cruzadas para evitar sufrir quemaduras o impactos directos.

El propio fotógrafo de LMC, Toti Spagnuolo, tuvo que ponerse rápidamente a resguardo, razón por la cuál no pudo captar esa foto puntual de los desmanes.

Afortunadamente, el descontrol duró apenas unos segundos hasta que la pirotecnia consumió sus cartuchos, dejando una densa nube de humo y el susto marcado en el rostro de los hinchas que solo buscaban festejar.