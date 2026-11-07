Volvió la histórica calesita de Cipolletti: días, horarios y actividades para disfrutar el fin de semana

El clásico atractivo de la ciudad reabrió sus puertas y se suma a una agenda de actividades gratuitas y espectáculos para todas las edades.

La Calesita de Cipolletti reabre para los más pequeños de forma libre y gratuita.

La histórica Calesita de Cipolletti volvió a girar y se convirtió en una de las principales propuestas para disfrutar en familia durante este fin de semana largo de noviembre.

La reapertura representa una oportunidad para que los más chicos disfruten de un paseo tradicional, mientras que los adultos podrán reencontrarse con uno de los espacios que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de cipoleños.

El regreso de la calesita cipoleña se presenta como una alternativa accesible para compartir una tarde diferente, especialmente para quienes buscan actividades recreativas con niños sin tener que trasladarse fuera de la ciudad.

El tradicional paseo podrá disfrutarse durante las tardes del sábado 7 y domingo 8 de noviembre, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Su ubicación sobre Fernández Oro facilita incorporarlo a otros recorridos por la ciudad.

La opción para los más pequeños funcionará de jueves a domingos de 17 a 21 horas con entrada libre y gratuita.

Además de este atractivo, Cipolletti tendrá ferias de emprendedores, espectáculos musicales, teatro y cine gratuito, con propuestas distribuidas en distintos espacios culturales y públicos durante las dos jornadas del fin de semana.

Estefania Petrella

Sábado 7 de noviembre: feria de emprendedores, música y teatro

Una de las actividades destacadas del sábado será una nueva edición de Cipo Emprende, la feria que reúne a emprendedores y artesanos locales. La propuesta se desarrollará en el Parque Rosauer, con diferentes productos regionales.

Los visitantes podrán recorrer puestos de marroquinería, bijouterie, artesanías en madera, cuero y cerámica, además de adquirir panificados, mermeladas caseras, tejidos y confecciones. La iniciativa busca fortalecer la economía social y promover el trabajo independiente.

La feria también tendrá continuidad el domingo 8 de noviembre, cuando los puestos se instalarán en la Plaza San Martín, de 17 a 21.30 horas, ofreciendo otro espacio de paseo al aire libre.

Para quienes prefieran las propuestas artísticas, el sábado a las 21 horas se realizará el espectáculo “Aires de cultura presenta: una noche de gala”, en la Sala Visuales del Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57.

La presentación contará con la producción general de Cecilia Berrios y la conducción de Gladys Sandoval y Mabel Pereyra. Participarán artistas regionales y nacionales en una velada dedicada a la música y las expresiones culturales.

Entre los invitados estarán Miguel Ángel Barcos, Pily Verón, Lourdes Borgi, Samanta Juncos, Marcos Churrarín, Tomy Churrarín, Adriana Yepez, Franco Javier Iglesias, Eduardo Gregori, Huellita Rionegrina, Juan Carlos Olatte, Alicia Querci y Jorge Pereyra.

Las entradas tendrán un valor de $25.000 y las personas interesadas podrán realizar reservas o consultas al teléfono 2995 33 2442, según la información difundida para esta presentación musical.

Estefania Petrella

Una propuesta teatral para el sábado por la noche

Otra alternativa cultural será “Rapsodia Pavlovskyana”, una obra inspirada en textos fundamentales del dramaturgo argentino Eduardo “Tato” Pavlovsky, que propone una experiencia escénica alejada de las estructuras narrativas tradicionales.

Bajo la dirección de Maribel Bordenave, con música original de Eze Canosa, el actor Carlos María Ríos desarrolla una interpretación que combina el gesto, la voz y el movimiento corporal para construir diferentes identidades.

La función comenzará a las 20 horas en La Caja Mágica Teatro, con entradas a $30.000. Se trata de una alternativa para quienes buscan una experiencia teatral centrada en la reflexión y las emociones.

Estefania Petrella

Domingo 8 de noviembre: cine y música con entrada gratuita

La agenda continuará el domingo con “Pantalla Sonora | Cine y Música”, una propuesta que combina el séptimo arte con la historia musical argentina y que podrá disfrutarse de manera completamente gratuita.

La actividad comenzará a las 18 horas en la Escuela Municipal de Música, ubicada en Fernández Oro 787, donde se proyectará la película “Tango feroz: la leyenda de Tanguito”.

El largometraje argentino de 1993, dirigido por Marcelo Piñeyro, está inspirado en la vida de José Alberto Iglesias Correa, conocido como Tanguito, una de las figuras vinculadas con los orígenes del rock nacional.

La película cuenta con las actuaciones de Fernán Mirás, Cecilia Dopazo, Antonio Birabent, Héctor Alterio e Imanol Arias, y propone un recorrido por la música, los vínculos y el espíritu de una época.

De esta manera, el fin de semana en Cipolletti ofrecerá alternativas para diferentes edades y preferencias. Desde el regreso de la calesita hasta las actividades culturales, habrá opciones gratuitas y espectáculos pagos para disfrutar sin salir de la ciudad.