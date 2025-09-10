La "vuelta" más esperada: regresa la calesita gratis en Cipolletti

¡Atentos chicos! Desde este viernes, el símbolo de la ciudad y de la diversión de generaciones enteras volverá a funcionar. Los detalles.

“Quién no anduvo en calesita no tuvo infancia”, chicanean algunos adultos. "¡Qué alegría y emoción cuando atrapabas la sortija y te ganabas otra vuelta!", agregan felices al contarle a las nuevas generaciones aquellos tiempos inolvidables. Lo bueno es que la felicidad de tantas camadas de vecinos se mantiene vigente. Y lo mejor aún es que nuestros hijos y nietos podrán disfrutarla gratuitamente desde esta semana gracias a la gestión del Municipio de Cipolletti.

¿Cuándo? A partir del próximo viernes 12 de septiembre volverá a funcionar la tradicional calesita.

¿Dónde? En el histórico espacio verde del Ferrocarril por la Fernández Oro, entre Sarmiento e Italia. De esta manera, nuevamente grandes y chicos disfrutarán de un divertido paseo lleno de alegría.

Un juguete por una vuelta en la calesita La calseita de la Fernández Oro, un clásico cipoleño.

En un dato no menor, a través de la Dirección General de Cultura se informó que la entrada será libre y gratuita.

Horarios de funcionamiento:

-Septiembre / Octubre: viernes, sábados y domingos de 17 a 19:30.

-Noviembre / Diciembre: viernes, sábados y domingos de 17:30 a 20.

-Enero / Febrero: viernes, sábados y domingos de 18 a 21.

Es importante resaltar que en caso de lluvia, vientos intensos o mal tiempo, la actividad será suspendida.

Un símbolo local, para el disfrute de los niños y sus familias, que propicia una actividad recreativa, afectiva y cultural en un ámbito al aire libre

Atentos a la seguridad alrededor de la calesita

“Esperamos que los chicos de la ciudad puedan disfrutar de esta calesita que es suya, pero lamentablemente los vándalos existen y se encargan de dañar y azotar los bienes públicos como éste y como una gran cantidad de bustos que se encuentran en distintos sectores de Cipolletti, por eso es que tenemos que estar atentos, mirar y vigilar cada vez que alguien circule por la calle Fernández Oro, para cuidar entre todos lo que nos pertenece”, afirmó una fuente oficial a LMC atento a algunos destrozos que supo haber otros años.

Los chicos de la zona, protagonistas de una campaña solidaria

¡Vamos, vamos, los pibes! Bajo el slogan "niñez que inspira", la Farmacia Bancaria organiza una campaña solidaria donde la convocatoria es para los más chicos. Podrán acercarse acompañados de sus padres o un tutor para entregar un juguete o peluche, y por cada uno de esos aportes, la farmacia donará un elemento de botiquín a una institución.

La acción está vigente desde el 7 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025 inclusive. Cabe aclarar que los juguetes o peluches para donar deben estar en buen estado, limpios y funcionales, aptos para uso infantil.

Las donaciones serán destinadas a hogares de niños, escuelas u otras instituciones comunitarias que puedan necesitar elementos de botiquín. Al mismo tiempo, los juguetes serán entregados a otros chicos puedan disfrutarlos. La campaña cuenta además con el acompañamiento de escuelas locales, para potenciar así la movida solidaria.

Niños farmacia juguetes Los niños donan juguetes y la farmacia insumos.

“Nos acercamos a varias escuelas, la gente lo recepciona muy bien y a los chicos les encanta. Vamos a tratar de visitar todas las escuelas que podamos”, explicó Martín Bonnett, gerente de Farmacia Bancaria.

De la propuesta participan todas las sucursales de la farmacia ubicadas en Lamarque, Darwin, Villa Regina, Choele Choel, General Roca, Allen, Fernández Oro, Cipolletti, Cinco Saltos y San Carlos de Bariloche.

Los juguetes y peluches que se entreguen deben estar en condiciones de uso, sin roturas visibles, sin piezas faltantes y no deben ser riesgosos para los niños. Además, no se aceptan objetos bélicos ni inapropiados para las infancias.