La campaña de una farmacia que inspira a los chicos de la zona a realizar una obra de bien

Por cada juguete que los pequeños entreguen, la farmacia a su vez realizará donaciones a entidades que lo necesitan. Los detalles.

¡Vamos, vamos, los pibes! Bajo el slogan "niñez que inspira", la Farmacia Bancaria organiza una campaña solidaria donde la convocatoria es para los más chicos. Podrán acercarse acompañados de sus padres o un tutor para entregar un juguete o peluche , y por cada uno de esos aportes, la farmacia donará un elemento de botiquín a una institución.

La acción está vigente desde el 7 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025 inclusive. Cabe aclarar que los juguetes o peluches para donar deben estar en buen estado, limpios y funcionales, aptos para uso infantil.

Las donaciones serán destinadas a hogares de niños, escuelas u otras instituciones comunitarias que puedan necesitar elementos de botiquín. Al mismo tiempo, los juguetes serán entregados a otros chicos puedan disfrutarlos. La campaña cuenta además con el acompañamiento de escuelas locales, para potenciar así la movida solidaria.

Las ciudades que se coparon con la campaña de la farmacia

“Nos acercamos a varias escuelas, la gente lo recepciona muy bien y a los chicos les encanta. Vamos a tratar de visitar todas las escuelas que podamos”, explicó Martín Bonnett, gerente de Farmacia Bancaria.

De la propuesta participan todas las sucursales de la farmacia ubicadas en Lamarque, Darwin, Villa Regina, Choele Choel, General Roca, Allen, Fernández Oro, Cipolletti, Cinco Saltos y San Carlos de Bariloche.

Los juguetes y peluches que se entreguen deben estar en condiciones de uso, sin roturas visibles, sin piezas faltantes y no deben ser riesgosos para los niños. Además, no se aceptan objetos bélicos ni inapropiados para las infancias.

El gran gesto del nene que donó todos sus juguetes

Su entorno asegura que siempre es así, puro sentimiento y generosidad y aclara que nadie lo obligó a nada. Cada vez que alguien lo visita, Benicio “le entrega un presente o regalo que improvisa en el momento”. Por ello, no sorprende en lo más mínimo a quienes lo conocen el enorme gesto de este nene de 8 años que emociona a toda la región.

Resulta que el pequeño decidió regalar sus juguetes con motivo de la gran celebración por el Día de las Infancias, conocido popularmente como Día del Niño “así todos pueden jugar”.

Primero sacó sus chiches a la vereda de la casa de su abuela Tere y luego, como si fuera poco, llevó el remanente y otros nuevos a los festejos que organizó la Municipalidad de Fernández Oro en el Parque Central en la antesala a una jornada tan especial.

“Estoy orgulloso”, le confió a su papis, Makarena y Federico, que lo apoyaron en esta hermosa y espontánea iniciativa que promete hacerse viral.

Benicio regala juguetes Benicio regaló juguetes en la vereda de la casa de su abuela y en el Parque Central de Oro.

“Lo bueno es que sin inculcárselo, si bien se lo reconocemos y felicitamos, él actúa de esta bella manera”, destacó su madre, con inocultable “chochera”,

La familia acostumbra en esta época del año a “recolectar cosas y donarlas, a Bomberos o a alguna otra entidad. Esta vez con motivo del Día del Niño se nos ocurrió la idea y él se re entusiasmo y ya no lo pudimos parar”, contextualizó la mujer en declaraciones a LM Cipolletti.

Quien se desempeña como maestra de educación inicial en un jardín cipoleño recordó que “así quiso llevarlos a lo de mi mamá y se puso en la puerta con la mesita. Por la hora no pasaba mucha gente, él se tenía que ir a la escuela y la verdad un poco se frustró”, admite sobre el desencanto inicial...

Un par de días después, Beni tuvo revancha. “Volvimos un viernes y ya había más movimiento de chicos. Me dijo ‘voy a sacrificar la escuela, falto así sigo repartiendo’. Pasaba gente grande, le preguntaban por qué lo hacía, si lo vendía y él se los ofrecía para sus nietos desinteresadamente”.

Emoción tras otra. “En un momento se acercó gente de la Muni de Oro y lo invitaron para los festejos del domingo en el Parque Central. Se embaló aún más así que el sábado siguió juntando, fuimos el domingo y apenas llegamos puso la mesa con sus cosas, estaba ansioso por entregar todo lo que había juntado”, repasó los acontecimientos.

“Incluso quería volver a buscar a casa unos camiones que se había olvidado, le dijimos para calmarlo ‘mejor porque se van a pelear los chicos’. Y al regresar quería seguir entregando. Estaba feliz, orgulloso, nosotros también y se lo decíamos. Es más, al irnos del Parque veía a los nenes que llevaban en la mano el juguete que él les había regalado y nos contaba que estaba orgulloso”, compartió Maka, las sensaciones de su hijo.